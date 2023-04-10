В Абхазию на Рицу в мини группе
Друзья, это самый популярный формат экскурсии у наших туристов. В мини группе до 7 человек мы отправляемся в волшебную Абхазию на комфортном минивене. Самые топовые и популярные локации страны души! Почему лучше ехать мини группой? 1. Быстро проходим границу. 2. Больше времени на остановках. 3. Меньше времени тратим на заезды на дегустации и ненужные магазины. 4. Дополнительные остановки, где автобусы не останавливаются.
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Что вас ожидает:
- Гагра
- Голубое Озеро
- Озеро Рица
- Юпшарский каньон
- Бзыбское ущелье
- Водопады
- Стеклянный мостик
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наш маршрут включает в себя посещение таких мест:
- Гагра, город Принца Ольденбургского и Гагрская Колоннада.
- Построена в память о Великой войне 1945 года и имеет 45 колонн.
- Ресторан Гагрипш — местная достопримечательность, ресторан с часами у входа.
- Водопады «Девичьи и мужские слезы».
- Тарзанка над рекой Бзыбь (по желанию).
- Бзыбское ущелье.
- Проезд вдоль величественных скал, обрывов, ущелий.
- Голубое озеро.
- Озеро с изумрудного цветом водой с павлинами, уникальное место у подножия гор.
- Юпшарский каньон.
- Скалы до 500 метров высотой, которые сужаются над головой.
- Смотровая площадка «ПРОЩАЙ, РОДИНА» Самая красивая точка с обзорной площадкой.
- Озеро Рица Изюминка Абхазии, заповедное озеро на высоте 950 метров над уровнем моря.
- Апацха Абхазская кухня не оставит равнодушным никого, разнообразные блюда местной кухни, а также адаптированной под российских туристов. Дегустации вина, меда, сыра по желанию.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Сочи или Адлера
- Дегустация: вино, мед, сыр, чай
- Купание в море (в летнее время)
- Что не входит
- Экологический сбор на озеро Рица:
- 700 рублей взрослые
- 200 рублей дети до 12-ти лет.
- Питание на маршруте по желанию
- Тарзанка через реку по желанию — 1000 р.
- Катамаран на озере Рица по желанию — 300 р
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отельЗавершение: Вернем вас туда, откуда забрали
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- После бронирования мы договоримся о точке сбора, вечером диспетчера направит информацию с номером авто и точным временем отправления.
- Выезд из Адлера: в районе 8.30, окончание в районе 17.00
- Выезд из Сочи в районе 8.00
- С собой обязательно иметь:
- Паспорт РФ
- Свидетельство о рождении для детей (после 14 лет обязательно фото свидетельства с собой)
- Наличные деньги
- Теплую одежду
- Воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
10 апр 2023
Е
Еагения
9 апр 2023
Ю
Юлия
8 апр 2023
Отличная экскурсия, очень всё понравилось) позитивная атмосфера в компании туристов с разных городов, Владислав интересно всё рассказывал, всё показывал)) очень красивая природа Абхазии, озеро Рица, водопад мужские слезы, голубое озеро, каньоны) восторг☺️
С
Светлана
6 апр 2023
Забрали от места, водитель он же гид Нодар на минивэн Тойота, группа 6 человек, ехали комфортно, на границе все прошли быстро. Рассказывал интересно, очень хорошие впечатления от поездки. Привлекло, что маленькая группа, несмотря на дождь поездка удалась.
В
Валентина
6 апр 2023
Сегодня были на экскурсии. Во время забрали от отеля. Быстро прошли на границе. Группа была 8 человек. Съездили очень
хорошо, нам все понравилось, есть конечно усталость, но она прям приятная такая))
Впечатления замечательные, теперь появилось желание летом приехать в Абхазию и отдохнуть!
Спасибо Вам большое за такую экскурсию! Водителю Рашиду тоже отдельное спасибо, было весело и очень интересно.
хорошо, нам все понравилось, есть конечно усталость, но она прям приятная такая))
Впечатления замечательные, теперь появилось желание летом приехать в Абхазию и отдохнуть!
Спасибо Вам большое за такую экскурсию! Водителю Рашиду тоже отдельное спасибо, было весело и очень интересно.
Т
Татьяна
26 мар 2023
Отлично съездили, спасибо Славе за поездку! Нам было 6 человек, останавливались, где хотели, показал нам красивые места, нарвал мимозы, по пути ели мандарины! В общем, отличные впечатления!
Е
Екатерина
4 мар 2023
Все нормально, погода подвела, но это от Вас не зависит, гид Рашид просто огромный молодец!!!
В
Виктория
28 фев 2023
Н
Николай
15 фев 2023
М
Мирзоян
23 янв 2023
ВСЕ соответствует ЗАЯВЛЕННОМУ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ. СОВЕТУЮ
В
Виктория
16 янв 2023
Н
Нечаева
10 янв 2023
Поездка понравилась, но не возможно соединить две части не в ущерб одной из них.
Одна часть - различные дегустации, интересно очень, вторая часть - обзор города Гагры и озеро Рица интересно еще больше. Поэтому, чтобы насладиться этими моментами, надо определиться для себя, что тебя больше интересует и соответственно подбирать экскурсии.
Мне не хватило времени полюбоваться природой, а она великолепна даже в зимнее время.
Благодарю нашего гида Нодара за внимание, заботу и прекрасное настроение!
Одна часть - различные дегустации, интересно очень, вторая часть - обзор города Гагры и озеро Рица интересно еще больше. Поэтому, чтобы насладиться этими моментами, надо определиться для себя, что тебя больше интересует и соответственно подбирать экскурсии.
Мне не хватило времени полюбоваться природой, а она великолепна даже в зимнее время.
Благодарю нашего гида Нодара за внимание, заботу и прекрасное настроение!
Д
Дарья
9 янв 2023
Л
Луиза
6 янв 2023
Г
Гараев
5 янв 2023
5 января были на экскурсии. Все очень понравилось) гид Автандил всю дорогу сопровождал и все очень интересно рассказывал), мы остались довольными) хотелось оставить хороший отзыв. Благодарим за организацию запоминающийся экскурсии.) все на высшем уровне)
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