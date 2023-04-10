Поездка понравилась, но не возможно соединить две части не в ущерб одной из них.

Одна часть - различные дегустации, интересно очень, вторая часть - обзор города Гагры и озеро Рица интересно еще больше. Поэтому, чтобы насладиться этими моментами, надо определиться для себя, что тебя больше интересует и соответственно подбирать экскурсии.

Мне не хватило времени полюбоваться природой, а она великолепна даже в зимнее время.

Благодарю нашего гида Нодара за внимание, заботу и прекрасное настроение!