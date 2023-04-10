В Абхазию на Рицу в мини группе (6-7 человек)

В Абхазию на Рицу в мини группе

4.9
15 отзывов
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Ответы на вопросы
Друзья, это самый популярный формат экскурсии у наших туристов. В мини группе до 7 человек мы отправляемся в волшебную Абхазию на комфортном минивене. Самые топовые и популярные локации страны души! Почему лучше ехать мини группой? 1. Быстро проходим границу. 2. Больше времени на остановках. 3. Меньше времени тратим на заезды на дегустации и ненужные магазины. 4. Дополнительные остановки, где автобусы не останавливаются.
В Абхазию на Рицу в мини группе (6-7 человек)
В Абхазию на Рицу в мини группе (6-7 человек)
В Абхазию на Рицу в мини группе (6-7 человек)
В Абхазию на Рицу в мини группе (6-7 человек)
В Абхазию на Рицу в мини группе (6-7 человек)
В Абхазию на Рицу в мини группе (6-7 человек)
В Абхазию на Рицу в мини группе (6-7 человек)
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Гагра
  • Голубое Озеро
  • Озеро Рица
  • Юпшарский каньон
  • Бзыбское ущелье
  • Водопады
  • Стеклянный мостик
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наш маршрут включает в себя посещение таких мест:

  • Гагра, город Принца Ольденбургского и Гагрская Колоннада.
  • Построена в память о Великой войне 1945 года и имеет 45 колонн.
  • Ресторан Гагрипш — местная достопримечательность, ресторан с часами у входа.
  • Водопады «Девичьи и мужские слезы».
  • Тарзанка над рекой Бзыбь (по желанию).
  • Бзыбское ущелье.
  • Проезд вдоль величественных скал, обрывов, ущелий.
  • Голубое озеро.
  • Озеро с изумрудного цветом водой с павлинами, уникальное место у подножия гор.
  • Юпшарский каньон.
  • Скалы до 500 метров высотой, которые сужаются над головой.
  • Смотровая площадка «ПРОЩАЙ, РОДИНА» Самая красивая точка с обзорной площадкой.
  • Озеро Рица Изюминка Абхазии, заповедное озеро на высоте 950 метров над уровнем моря.
  • Апацха Абхазская кухня не оставит равнодушным никого, разнообразные блюда местной кухни, а также адаптированной под российских туристов. Дегустации вина, меда, сыра по желанию.

Выберите дату при бронировании

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Сочи или Адлера
  • Дегустация: вино, мед, сыр, чай
  • Купание в море (в летнее время)
Что не входит
  • Экологический сбор на озеро Рица:
  • 700 рублей взрослые
  • 200 рублей дети до 12-ти лет.
  • Питание на маршруте по желанию
  • Тарзанка через реку по желанию — 1000 р.
  • Катамаран на озере Рица по желанию — 300 р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Завершение: Вернем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • После бронирования мы договоримся о точке сбора, вечером диспетчера направит информацию с номером авто и точным временем отправления.
  • Выезд из Адлера: в районе 8.30, окончание в районе 17.00
  • Выезд из Сочи в районе 8.00
  • С собой обязательно иметь:
  • Паспорт РФ
  • Свидетельство о рождении для детей (после 14 лет обязательно фото свидетельства с собой)
  • Наличные деньги
  • Теплую одежду
  • Воду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
2
3
2
1
Д
10 апр 2023
Е
9 апр 2023
Ю
8 апр 2023
Отличная экскурсия, очень всё понравилось) позитивная атмосфера в компании туристов с разных городов, Владислав интересно всё рассказывал, всё показывал)) очень красивая природа Абхазии, озеро Рица, водопад мужские слезы, голубое озеро, каньоны) восторг☺️
С
6 апр 2023
Забрали от места, водитель он же гид Нодар на минивэн Тойота, группа 6 человек, ехали комфортно, на границе все прошли быстро. Рассказывал интересно, очень хорошие впечатления от поездки. Привлекло, что маленькая группа, несмотря на дождь поездка удалась.
В
6 апр 2023
Сегодня были на экскурсии. Во время забрали от отеля. Быстро прошли на границе. Группа была 8 человек. Съездили очень
хорошо, нам все понравилось, есть конечно усталость, но она прям приятная такая))
Впечатления замечательные, теперь появилось желание летом приехать в Абхазию и отдохнуть!
Спасибо Вам большое за такую экскурсию! Водителю Рашиду тоже отдельное спасибо, было весело и очень интересно.
Т
26 мар 2023
Отлично съездили, спасибо Славе за поездку! Нам было 6 человек, останавливались, где хотели, показал нам красивые места, нарвал мимозы, по пути ели мандарины! В общем, отличные впечатления!
Е
4 мар 2023
Все нормально, погода подвела, но это от Вас не зависит, гид Рашид просто огромный молодец!!!
В
28 фев 2023
Н
15 фев 2023
М
23 янв 2023
ВСЕ соответствует ЗАЯВЛЕННОМУ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ. СОВЕТУЮ
В
16 янв 2023
Н
10 янв 2023
Поездка понравилась, но не возможно соединить две части не в ущерб одной из них.
Одна часть - различные дегустации, интересно очень, вторая часть - обзор города Гагры и озеро Рица интересно еще больше. Поэтому, чтобы насладиться этими моментами, надо определиться для себя, что тебя больше интересует и соответственно подбирать экскурсии.
Мне не хватило времени полюбоваться природой, а она великолепна даже в зимнее время.
Благодарю нашего гида Нодара за внимание, заботу и прекрасное настроение!
Д
9 янв 2023
Л
6 янв 2023
Г
5 янв 2023
5 января были на экскурсии. Все очень понравилось) гид Автандил всю дорогу сопровождал и все очень интересно рассказывал), мы остались довольными) хотелось оставить хороший отзыв. Благодарим за организацию запоминающийся экскурсии.) все на высшем уровне)

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