В Ахштырское ущелье по сказочному лесу на квадроциклах

В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость

В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость.

Вы увидите Ахштырское ущелье — одну из самых известных достопримечательностей Сочи.

Бурный поток реки Мзымта размыл скалы и обнажил известняковые породы, создав этот удивительный памятник природы.

Скалы ущелья выглядят настолько необычно, что похожи на громадные корабельные паруса.

Здесь же находится и Ахштырская пещера, в которой останавливались еще древние люди! Пересядьте с автобусов на квадроциклы и промчитесь по бездорожью к природным красотам Сочи.
В Ахштырское ущелье по сказочному лесу на квадроциклах
В Ахштырское ущелье по сказочному лесу на квадроциклах
В Ахштырское ущелье по сказочному лесу на квадроциклах
В Ахштырское ущелье по сказочному лесу на квадроциклах

Что вы увидите 🤩

  • Ахштырское ущелье
  • Реликтовый Самшитовый лес
  • Горы
В меру экстремальная поездка для людей, которые любят свободу и скорость. Вы увидите Ахштырское ущелье — одну из самых известных достопримечательностей Сочи. Бурный поток реки Мзымта размыл скалы и обнажил известняковые породы, создав этот удивительный памятник природы. Скалы ущелья выглядят настолько необычно, что похожи на громадные корабельные паруса. Здесь же находится и Ахштырская пещера, в которой останавливались еще древние люди! Пересядьте с автобусов на квадроциклы и промчитесь по бездорожью к природным красотам Сочи.
🚩 Начало и место завершения: Место вашего проживания в Адлере
 Что входит
  • Трансфер (Адлер, район Олимпийского парка) туда/обратно
  • Полная экипировка для защиты от грязи и воды
  • Обучение и тест-драйв перед началом маршрута
  • Аренда нового квадроцикла
  • Сопровождение инструктора на протяжении всего маршрута
  • Посещение всех достопримечательностей на маршруте.
 Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер с центрального Сочи
  • Питание.
Время проведения: Ежедневно в 09:30, 11:10, 12:55, 14:40, 16:25
  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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