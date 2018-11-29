5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. В гостях у Кавказа: 33 водопада и застолье в горах

Встретить шапсугов, полюбоваться на водный каскад и продегустировать мёд, вина и блюда местной кухни

Анастасия
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Анастасия – экскурсионное агентство
В тени колхидских лесов вы погрузитесь в быт древнего народа и местные легенды, найдёте священное дерево и тропу черкесского бога.

У каскада «33 водопада» насладитесь прохладой и умиротворяющей силой природы, попробуете вкуснейшие сыры, сбитень и домашние вина, а в конце экскурсии почувствуете, какой атмосферой славится каждое кавказское застолье.
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на остановке «Платановая аллея»
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У этой экскурсии5 отзывов
3.8
В гостях у Кавказа: 33 водопада и застолье в горах
В гостях у Кавказа: 33 водопада и застолье в горах

Что вас ожидает

Встреча с горным колоритом
Вы посетите посёлок Большой Кичмай — черкесский аул, где познакомитесь с коренным населением этих мест, шапсугами, и узнаете, как осваивался и заселялся Лазаревский район до Кавказской войны и после. Прикоснётесь к священному Тюльпановому дереву, различите тропу бога Окхына и услышите мифы и легенды реликтовых колхидских лесов. А следом по горной реке Шахе отправитесь к каскаду «33 водопада» — крутой каменной «лестнице» из плит, по которым стремительным потоком стекает прохладная вода.

Вкусный Кавказ
Мы заедем на сыроварню, в винный дворик и на пасеку с тропическим садом и красивыми павильонами: дегустация домашних напитков и угощений позволит вам немного попробовать Кавказ на вкус. Также вы прогуляетесь по небольшому форелевому хозяйству, а ближе к вечеру посетите кавказское шоу. Артисты в национальных костюмах исполнят черкесские танцы, тамада научит правильно пить из рога и говорить тосты, а вы сможете насладиться традиционным ужином из вторых блюд и атмосферой яркого праздника.

Организационные детали

  • Обязательные дополнительные расходы: 620 рублей с человека. В эту сумму входит: дегустация сыров, вин и продуктов с пасеки, а также трансфер к каскаду.
  • Кавказское застолье — непосредственно сам ужин — оплачивается также дополнительно. На застолье подаются только вторые блюда, ассортимент широкий. Например, есть национальный ужин, его стоимость — 400 руб с человека. В порцию входит мамалыга (круто сваренная кукурузная каша, говядина, адыгейский сыр, специи, хлеб, овощи). Можно заказать шашлык с луком и зеленью (стоимость за 200 гр. — 400 руб. (свинина) и 250 руб. (курица)). Запеченная форель — 600 руб. (фаршируется овощами).
  • Алкоголь на шоу не продается, но можно приносить свой. Можно купить понравившиеся напитки на дегустации. Стоимость вина: 300-400 руб. за бутылку 1,25 л., чача/коньяк — 300 руб. за 0,6 л.
В гостях у Кавказа: 33 водопада и застолье в горах
В гостях у Кавказа: 33 водопада и застолье в горах

Экскурсия проводится в субботу в 12:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на остановке «Платановая аллея».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анастасия
Анастасия
Мы — команда профессиональных, сертифицированных гидов-историков. Мы — призеры и победители городских и краевых конкурсов туризма. Мы умеем чувствовать наших гостей и никого не оставим равнодушным к нашему прекрасному городу!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 ноября 2018
Экскурсии не было вообще. Как мне объяснили, что не набрали группу. Однако я сделала предоплату в размере 20% от стоимости экскурсии. Экскурсию отменили. Предоплату мне еще не вернули, хоть я и отправила гиду свои реквизиты.
8 ноября 2018
Экскурсия для тех кто понимает юмор, веселье, сарказм! Благодаря этим качествам гида, обычная прогулка по магазинам вина, сыра, мёда превратилась в экзотическое путешествие. Наслаждение путешествием гарантированно. На каждом изгибе горных троп, вас ожидает байка, присказка, легенда, курьёз. Будете плакать от смеха, если будете настроены на отдых. Не ожидайте исторических и архиологиснсктх подробностей. Это для тех, кто желает за 10 часов ощутить кавказ. За короткое время насладиться духом кавказа. Пусть и чуть гиперболизированно. Из тех советских фильмов и рассказов.
Дорога до магазина 1. Мёд, пасека, (берите деньги на мёд,мази,кремы)
Дорога до магазина 2. Сыр. Пробуем копчённый сыр, без ограничений. (берём деньги на покупку вкусняшек сырных)
Дорога до магазина 3. Дегустируем (не пьём), вино и чачу. Покупаем с собой на вечер. Потому что будет не ловко слушать тосты без наполненных бокалов. Дегустации хватает на немного окосевшие глаза)

Далее приятное, с юмором, путешествие на списанных военных уазиках до водопадов. А-ля селедка в бочке, но после дегустации - весело. Породнились ещё в автобусе.
Водопады прекрасны для ценителей прекрасной природы и чебуреков по 100 рублей. Но вкусно) берите два) они вас ждут при входе!

Гуляем по лесенкам из досок. Берите обувь не скользкую. Подниматься минут 15-30 (в зависимости от подготовки, желания, количества Селфи, готовности идти вверх)

После обратной дороги, вечер с тамадой и тостами от которых наворачиваются слезы.
Танцами которые зажигают. Шашлыком (немного жёсткий), баранина (мягче и вкуснее), салат.
Каждый заказывает сам на свой кошелёк ужин. Если хотите - берите с собой.

На все вопросы гид отвечает.
Отдельное спасибо гиду Армену. Было весело.
Приедем - поедем к вам!
18 октября 2018
Экскурсия - сплошной развод на деньги. Начиная от дегустации, водопадов с чебуреками заканчивая вечерним шоу с кавказским "застольем".
К гиду претензий нет, отработал на 5 звездочек. К сайту претензия - одна (цена экскурсии неадевкватная). Думали через интернет дешевле выйдет, а оказалось на месте люди из автобуса заплатили в 2 раза дешевле!!!
Обидно и досадно, ну ладно.... урок на будущее...
14 октября 2018
Спасибо все понравилось
2 сентября 2018
Впечатлила поездка на автомобиле по горной реке и, конечно, национальные танцы! Спасибо!

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