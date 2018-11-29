5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Встреча с горным колоритом

Вы посетите посёлок Большой Кичмай — черкесский аул, где познакомитесь с коренным населением этих мест, шапсугами, и узнаете, как осваивался и заселялся Лазаревский район до Кавказской войны и после. Прикоснётесь к священному Тюльпановому дереву, различите тропу бога Окхына и услышите мифы и легенды реликтовых колхидских лесов. А следом по горной реке Шахе отправитесь к каскаду «33 водопада» — крутой каменной «лестнице» из плит, по которым стремительным потоком стекает прохладная вода.

Вкусный Кавказ

Мы заедем на сыроварню, в винный дворик и на пасеку с тропическим садом и красивыми павильонами: дегустация домашних напитков и угощений позволит вам немного попробовать Кавказ на вкус. Также вы прогуляетесь по небольшому форелевому хозяйству, а ближе к вечеру посетите кавказское шоу. Артисты в национальных костюмах исполнят черкесские танцы, тамада научит правильно пить из рога и говорить тосты, а вы сможете насладиться традиционным ужином из вторых блюд и атмосферой яркого праздника.