В Сочи за молодостью и красотой

Научиться самомассажу лица и тела и насладиться тёплым ноябрём в дружной женской компании

Уделить время себе, своему здоровью, молодости и красоте — бесценно! Едем расслабляться с помощью массажа и телесных практик, познавать секреты ароматерапии, а вечерами гулять по берегу моря и дышать солоноватым воздухом.

После 5 дней занятий вы увидите первые внешние изменения, ощутите гармонию и лёгкость, а, вернувшись домой, сможете применять изученные техники самостоятельно.
В Сочи за молодостью и красотой
В Сочи за молодостью и красотой
В Сочи за молодостью и красотой
В Сочи за молодостью и красотой
В Сочи за молодостью и красотой
В Сочи за молодостью и красотой
В Сочи за молодостью и красотой
Ближайшие даты:
1
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Наши специалисты: Ерёмина Татьяна — эксперт по самомоделированию лица и тела, массажист с 10-летним стажем; Новосёлова Анна — клинический психолог, телесно-ориентированный терапевт, аромапсихолог.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, аэропорт. Время встречи зависит от времени прилёта участников
Завершение: Адлер, аэропорт, после 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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