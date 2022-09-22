Екатерина — Организатор в Сочи

Меня зовут Екатерина и я представляю семейный лагерь. Это пространство для отдыха родителей и детей. Вот уже 5 лет я организовываю подобные лагеря и показываю, что отдых с детьми может быть полезным, интересным и активным, а самое главное, он объединяет семью.