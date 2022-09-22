Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Наши специалисты: Ерёмина Татьяна — эксперт по самомоделированию лица и тела, массажист с 10-летним стажем; Новосёлова Анна — клинический психолог, телесно-ориентированный терапевт, аромапсихолог.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, аэропорт. Время встречи зависит от времени прилёта участников
Завершение: Адлер, аэропорт, после 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сочи
Меня зовут Екатерина и я представляю семейный лагерь. Это пространство для отдыха родителей и детей. Вот уже 5 лет я организовываю подобные лагеря и показываю, что отдых с детьми может быть полезным, интересным и активным, а самое главное, он объединяет семью.