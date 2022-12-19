Новый год по-кавказски: празднуем в Абхазии

Встретить закат на диком пляже, расслабиться в горячем источнике под звёздами и продегустировать сыр

Новый год с оливье, голубыми огоньками и заливной рыбой уже надоел? Как насчёт абхазского застолья с национальными танцами, традиционной кухней, длинными и душевными тостами, безлимитными напитками и Дедом Морозом со Снегурочкой? Отправляемся на побережье Чёрного моря с местным гидом, чтобы ворваться в 2023 ярко и весело: будем исследовать города-призраки, с ветерком кататься на внедорожнике по Юпшарскому каньону, любоваться озером Рица и ловить самые головокружительные виды на море и горы.
Новый год по-кавказски: празднуем в Абхазии
Новый год по-кавказски: празднуем в Абхазии
Новый год по-кавказски: празднуем в Абхазии
Новый год по-кавказски: празднуем в Абхазии
Новый год по-кавказски: празднуем в Абхазии
Новый год по-кавказски: празднуем в Абхазии
Новый год по-кавказски: празднуем в Абхазии
Новый год по-кавказски: празднуем в Абхазии
Новый год по-кавказски: празднуем в Абхазии
Ближайшие даты:
30
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие в туре возможно с 18 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
Завершение: Аэропорт Сочи, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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