Farolero W. проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Красной Поляне

Farolero W.
Farolero W. – Гид из Сочи
Театрализованная экскурсия ⛳ в сопровождении старого фонарщика Фаролеро и его помощников по Красной Поляне и достопримечательности 🏛️ этого места станут главными декорациями спектакля.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 1.25 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 2 100 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Красной Поляне
Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Красной Поляне
Экскурсия ФАРОЛЕРО представляет собой театрализованное путешествие по центру курорта Красная Поляна ❤
Главное действующее лицо променада - легендарный фонарщик Farolero. Он знает город 🏙️, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории 📖 предоставят аудиогид и наушники (в них Вы и услышите главный аудиоспектакль) и плащ, который защитит Вас от ветра. Заботливые спутники фонарщика будут сопровождать Вас по маршруту.

Вы узнаете:

    🎧 что делать, если в Красной Поляне зимой снега нет
    🎧 какое истинное лицо олимпийского талисмана
    🎧 в каком возрасте не поздно легендой стать
    🎧 как звучит Краснополянский язык

    А еще:

      🎧 попробуете Красную Поляну на вкус
      🎧 и даже научитесь дышать так, чтобы мечты исполнялись.
      Ночные огни, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, странные находки и сюрпризы.
      Ты окунёшься в настоящую сказку на улицах курорта!
      Продолжительность 75 минут.
      Маршрут 1. 5 км.
      Ежедневно в вечернее время
      Что входит
      • театрализованная экскурсия
      • аренда антуражного плаща, аудиогида и наушников
      • зонт на случай дождя или снега
      • памятный подарок
      • угощение и напиток
      Что не входит
      • личные расходы
      Начало
      🚩 КРАСНАЯ ПОЛЯНА, Эстосадок, ул. Горная Карусель, 9
      Место завершения
      🏁 наб. Времена года, 6
      Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Красной Поляне
      Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по Красной Поляне

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Farolero W.
      Farolero W.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

      Farolero W. проводит ещё 1 экскурсию

      Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по СОЧИ
      1 900
      1.42 часа
      Вечернее театрализованное путешествие с Фаролеро по СОЧИ

      Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

      Вечерний Сочи
      От 3 510
      3 часа
      Вечерний Сочи
      161 отзыв
      Лучшие смотровые площадки города
      Через Гагру на озеро Рица
      От 9 750
      9 часов
      Через Гагру на озеро Рица
      160 отзывов
      Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
      Весь Сочи за 8 часов
      10 000
      8 часов
      Весь Сочи за 8 часов
      112 отзывов
      Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
      3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
      скидка40%
      900
      540
      9 часов
      3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
      109 отзывов
      Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи
      Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
      От 11 700
      12 часов
      Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
      98 отзывов
      Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
      По следам Старика Хоттабыча
      От 3 500
      2.5 часа
      По следам Старика Хоттабыча
      92 отзыва
      Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец