Приглашаем Вас посетить «сердце» олимпийского Сочи — Олимпийский парк 🌳. Дорога лежит в «Прибрежный кластер» спортивных объектов, через знаменитую Олимпийскую деревню, Новый Медиа Центр и Трибуны «Формулы-1» Главная достопримечательность 🏛️ Сочи и уникальное шоу поющих фонтановОлимпийский парк ― это не только главная достопримечательность Сочи, но и территория активной жизни. Ежедневно сюда приезжают сотни жителей и гостей города в поисках развлечений и положительных эмоций. Самыми важными объектами Олимпийского парка являются уникальные сооружения ― ледовые дворцы и стадионы, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, скоростному бегу на коньках, шорт-треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Главная декорация для Олимпийского парка создана самой природой — величественные Кавказские горы ⛰️ и теплое, ласковое Чёрное море 🌊. Вы сможете прогуляться 👣 по Олимпийскому парку, заглянуть в один из стадионов (если он будет открыт для свободного посещения), пройтись по площади «Medals plaza».

Самым грандиозным сооружением Олимпийского парка является стадион 🏟️ «Фишт», на котором прошли церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр. Его название в переводе с адыгейского языка означает «белая голова», а внешний облик повторяет очертания величественной горной вершины.

Поющие фонтаны в Олимпийском парке — уникальное Олимпийское наследие Сочи. Вечернее шоу поющих фонтанов - это одно из грандиозных представлений! Если Вы не видели музыкальное шоу фонтанов, значит Вы не были в Сочи!

Поющий фонтан ⛲ в Олимпийском парке построен в виде скульптуры «Жар-птица», с «огненным гребнем и огромными крыльями». Мифологическая птица из русских народных сказок. У нее длинная лебединая шея и огненные крылья, которые обнимают чашу.

Ночью парк становится действительно сказочным, так как брызги 💦 поющих фонтанов в Олимпийском парке превращаются в фейерверки, которые создаются с помощью светодиодов. На поверхности воды появляются мелкие мерцающие звезды. Создается ощущение, будто фонтан отражает ночное небо. Для усиления таинственности и загадочности представления по поверхности фонтана пускают туман. Вечернее шоу музыкальных фонтанов — уникальное зрелище.

Посетив солнечный город 🏙️ Сочи, не лишайте себя возможности получить удовольствие от уникального и неповторимого представления. Кроме того, что Вас порадует шоу из водяных всплесков, Вы сможете окунуться в сказочную атмосферу русского народа. В этом вам поможет музыка известных композиторов, которая прошла проверку временем. Важная информация:Если во время бронирования вы выбираете полную оплату наличными, вам необходимо оплатить экскурсию ⛳ за 2 часа до начала в офисе в г. Сочи. Точный адрес будет доступен после бронирования.