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Вечерний Олимпийский парк

Яна С.
Яна С. – Гид из Сочи
Вечерний Олимпийский парк
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 800 ₽ за человека

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Вечерний Олимпийский парк
Вечерний Олимпийский парк

Что вы увидите

  • Вы увидите стадионы
  • принимавшие олимпийских спортсменов
  • посетите стадион "Фишт" и насладитесь красочным шоу музыкальных фонтанов.
Увидеть своими глазами величественные сооружения, узнать об их истории 📖 во время и после Игр и, наконец, почувствовать атмосферу олимпийской столицы ⭐️ увидите главный медиацентр, откуда велись прямые трансляции зимних соревнований, спортивную олимпийскую деревню и насладиться вечерней панорамой олимпийского парка. Внутри самого парка вы познакомитесь со спортивными аренами и стадионами, совершите поездку на гольф-карах, сфотографироваться у олимпийского факела и увидеть единственную в мире трассу «Формула-1», вписанную в столь значимый спортивный объект.
Но самое незабываемое впечатление вас ждет от фонтана ⛲ — «Чаша Олимпийского огня». Уникальное шоу поющих и танцующих фонтанов вот уже не один год привлекает к себе массу поклонников и каждый турист стремиться посетить это представление. Вода в фонтане взметается в небо пневматическими установками на высоту 70 метров под сказочные звуки произведений известных русских композиторов. Шоу фонтанов длится один час и проходит ежедневно. Это по истине незабываемое зрелище.
Что входит
  • В стоимость включен трансфер и гид.
Что не входит
  • Дополнительные платежи на маршруте:
  • электрокары 300 рублей с человека
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1
Вечерний Олимпийский парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Яна С.
Яна С.
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