Увидеть своими глазами величественные сооружения, узнать об их истории 📖 во время и после Игр и, наконец, почувствовать атмосферу олимпийской столицы ⭐️ увидите главный медиацентр, откуда велись прямые трансляции зимних соревнований, спортивную олимпийскую деревню и насладиться вечерней панорамой олимпийского парка. Внутри самого парка вы познакомитесь со спортивными аренами и стадионами, совершите поездку на гольф-карах, сфотографироваться у олимпийского факела и увидеть единственную в мире трассу «Формула-1», вписанную в столь значимый спортивный объект.

Но самое незабываемое впечатление вас ждет от фонтана ⛲ — «Чаша Олимпийского огня». Уникальное шоу поющих и танцующих фонтанов вот уже не один год привлекает к себе массу поклонников и каждый турист стремиться посетить это представление. Вода в фонтане взметается в небо пневматическими установками на высоту 70 метров под сказочные звуки произведений известных русских композиторов. Шоу фонтанов длится один час и проходит ежедневно. Это по истине незабываемое зрелище.