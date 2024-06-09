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Приглашаем вас на увлекательную велопрогулку с посещением живописных мест. Маршрут включает в себя спуск с горы, обзорные площадки, горные реки, купели, ущелья и водопады. Мы создали лёгкий маршрут, чтобы вы могли насладиться красотой природы и свежим воздухом. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть незабываемые моменты!