Приглашаем вас на увлекательную велопрогулку с посещением живописных мест. Маршрут включает в себя спуск с горы, обзорные площадки, горные реки, купели, ущелья и водопады. Мы создали лёгкий маршрут, чтобы вы могли насладиться красотой природы и свежим воздухом. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть незабываемые моменты!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Обзорная Ефремова
- Купели
- Водопады "Пасть Дракона" и "Девичьи слезы"
- Старая Красно-Полянская дорога
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Велопрогулка (маршрут с уклоном и спуском с горы) • Посещение живописных мест, обзорных площадок, горных рек, купелей, ущелий, водопадов. Мы разработали маршрут, который будет лёгким, как «летний салатик». Вам обязательно понравится, ведь некрутой спуск с горы подарит ощущение свободы, а тёплый ветерок и пейзажи — незабываемые эмоции!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзорная Ефремова
- Купели
- Водопады "Пасть Дракона" и "Девичьи слезы"
- Старая Красно-Полянская дорога
Что включено
- Трансфер
- Инструктор
- Техника
- Перекус
Место начала и завершения?
Южные культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Тел: +7-988-183-7988 WhatsApp
- Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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