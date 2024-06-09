Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну

Приглашаем вас на увлекательную велопрогулку с посещением живописных мест. Маршрут включает в себя спуск с горы, обзорные площадки, горные реки, купели, ущелья и водопады. Мы создали лёгкий маршрут, чтобы вы могли насладиться красотой природы и свежим воздухом. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть незабываемые моменты!
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Обзорная Ефремова
  • Купели
  • Водопады "Пасть Дракона" и "Девичьи слезы"
  • Старая Красно-Полянская дорога

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

Велопрогулка (маршрут с уклоном и спуском с горы) • Посещение живописных мест, обзорных площадок, горных рек, купелей, ущелий, водопадов. Мы разработали маршрут, который будет лёгким, как «летний салатик». Вам обязательно понравится, ведь некрутой спуск с горы подарит ощущение свободы, а тёплый ветерок и пейзажи — незабываемые эмоции!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Обзорная Ефремова
  • Купели
  • Водопады "Пасть Дракона" и "Девичьи слезы"
  • Старая Красно-Полянская дорога
Что включено
  • Трансфер
  • Инструктор
  • Техника
  • Перекус
Место начала и завершения?
Южные культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Тел: +7-988-183-7988 WhatsApp
  • Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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