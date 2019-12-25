42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Захватывающие природные объекты
Основной веломаршрут от Красной Поляны до Черного моря пройдет по асфальтированным участкам заброшенного Краснополянского шоссе с уклоном в сторону моря. Мы изучим местные природные жемчужины — водопад Девичьи слезы, дольмены, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта. Бдем ехать в удобном темпе и останавливаться в самых красивых местах, чтобы сделать фотографии и насладиться невероятными видами!
Пикник в Пасти Дракона
На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр — природное карстовое ущелье. Здесь мы отдохнем у высокого водопада Пасть Дракона, согреем чай на газовой горелке и немного перекусим. Затем, если не будет сыро, поднимемся по горному склону к отреставрированным развалинам христианского храма и древней крепости. Вы узнаете, какое значение для путников имели крепости Шелкового пути, и полюбуетесь панорамным видом, который открывается с вершины склона. А после вновь оседлаем велосипеды и отправимся в обратный путь!
Испытать себя на грунтовой дороге
Если позволит время и физическая подготовка участников, мы можем отправиться на велосипедах дальше по более сложному грунтовому отрезку маршрута. Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк.
Этот маршрут подходит активным путешественникам старше 12 лет, которые уверенно себя чувствуют на велосипеде.
Как проходит экскурсия
Лучше начать пораньше, например, в 9 часов утра
Протяженность и сложность маршрута зависит от опыта и физической подготовки участников
Рекомендуем захватить легкий перекус, головные уборы и максимально удобную обувь
По желанию бесплатно выдаются велошлемы, рюкзаки, дождевики
Дополнительные расходы
Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут.