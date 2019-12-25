42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

  4. Велотрекинг в сочинских горах

Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны

Александр
Задать вопрос
Александр – ваш гид
Велотрекинг – это возможность за один день увидеть огромное количество природных объектов Сочи и Красной Поляны и зарядиться невероятной энергетикой.

Мы проедем по живописному ущелью Ахцу, выпьем горячий чай у водопада Пасть Дракона в карстовом ущелье, побродим у развалин древней крепости и насладимся горными пейзажами и панорамами, от которых захватывает дух!
От 5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии42 отзыва
4.95
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах

Что вас ожидает

Захватывающие природные объекты
Основной веломаршрут от Красной Поляны до Черного моря пройдет по асфальтированным участкам заброшенного Краснополянского шоссе с уклоном в сторону моря. Мы изучим местные природные жемчужины — водопад Девичьи слезы, дольмены, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта. Бдем ехать в удобном темпе и останавливаться в самых красивых местах, чтобы сделать фотографии и насладиться невероятными видами!

Пикник в Пасти Дракона
На смотровой площадке Ахцу оставим велосипеды и спустимся в Глубокий Яр — природное карстовое ущелье. Здесь мы отдохнем у высокого водопада Пасть Дракона, согреем чай на газовой горелке и немного перекусим. Затем, если не будет сыро, поднимемся по горному склону к отреставрированным развалинам христианского храма и древней крепости. Вы узнаете, какое значение для путников имели крепости Шелкового пути, и полюбуетесь панорамным видом, который открывается с вершины склона. А после вновь оседлаем велосипеды и отправимся в обратный путь!

Испытать себя на грунтовой дороге
Если позволит время и физическая подготовка участников, мы можем отправиться на велосипедах дальше по более сложному грунтовому отрезку маршрута. Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк.

Кому подойдёт экскурсия

Этот маршрут подходит активным путешественникам старше 12 лет, которые уверенно себя чувствуют на велосипеде.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Лучше начать пораньше, например, в 9 часов утра
Протяженность и сложность маршрута зависит от опыта и физической подготовки участников
Рекомендуем захватить легкий перекус, головные уборы и максимально удобную обувь
По желанию бесплатно выдаются велошлемы, рюкзаки, дождевики

Дополнительные расходы

  • аренда велосипеда — от 1500 до 1800 руб. за день
  • посещение национального парка — 150 руб. с человека
  • возвращение в Красную Поляну на общественном транспорте — 100 руб. с человека

Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут.

Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах
Велотрекинг в сочинских горах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр
Александр
Всю сознательную жизнь связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них. Стараюсь научить любить их так же как я.Сделать Красную Поляну такой же интересной и популярной как французское Шамони — реально. Велотрекинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Туристический детский досуг в Красной Поляне с походами — ежедневный формат.
Напишите мне

42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась, гидом у нас была Валентина. Незабываемые впечатления, красивый маршрут, во время которого была возможность остановиться, передохнуть, сделать фотографии и перекусить. Ну и в завершении поездки - купание в водопаде Пасть Дракона - очень порадовало в жаркую погоду. Путешествие запомнилось, было интересно и красиво, рекомендую всем, кто любит активный отдых и велосипед! Спасибо!!!
22 ноября 2019
В Сочи приехали впервые. Хотелось разнообразить свой отпуск необычными экскурсиями. Велотрекинг не подвел))) ездили вдвоем с ребенком 12 лет. Выбрали маршрут лайт. Очень переживала, что ребенку будет скучновато, а мне слишком легко дастся эта поездка. Но тут я полностью не угадала. Ребенок в полном восторге, а я еще больше!!!! Огромное спасибо Александру. Экскурсия очень крутая!!! Ни тяжело ни легко, а то, что надо!!! Спасибо спасибо спасибо!!! В следующий раз идем в поход с Анной))
19 ноября 2019
Отлично прокатились на велах. Классный маршрут.
Оксана
23 сентября 2019
Прекрасная экскурсия, основательно продуманный маршрут. Гид Александр заслуживает высшую оценку!
16 сентября 2019
Очень красивая экскурсия получилась! Кто хочет с пользой для здоровья рекомендую!
16 сентября 2019
Два пенсионера, гид Анна, три велосипеда и совершенно не сложный маршрут езды под горку. Нажимать если и приходилось, то только на тормоз, ну и иногда на педали. Хороший маршрут для знакомства с дорогой от горнолыжных начал к пляжным. Подходит для всех, кто хоть раз садился на велосипед. Ну и для тех, кто на велосипеде поездил много и уже с годами поутратил прыть. Спасибо.
Ах да. Есть изумительные виды ради которых стоит потратить 5 часов своей жизни, ну ещё отход и подход к маршруту.
За что отдельное спасибо: по окончании доставили к станции Ж/Д Роза Хутор.
Ольга
12 сентября 2019
Насколько я сначала трусила и настолько была в конце довольна! Гидом была Валентина, всю дорогу поддерживала и подсказывала, фотографировала столько сколько мне хотелось. Дорога частично шла по действующей трассе, но обочина широкая, совсем не страшно)) Тормоза отличные, так что даже я, которая боится ездить с горок, справилась на раз-два)) Заезжали в интересные места, под занавес Валентина обещала меня и говорит А теперь мы будем спускаться, но ты не бойся)) И мы поехали по серпантину)) И под занавес ходили на водопад Драконья Пасть, где я отлично поплавала)) А в качестве бонуса меня ещё и довезли до дома)) экскурсия подходит даже тем, кто не совсем на ты с велосипедом, главное крепче за руль держаться ))
Виталий
17 августа 2019
Незабываемый опыт. Выбрали самый сложный маршрут и ни разу не пожалели об этом. Безумно живописные виды. Местами было тяжело в плане подъемов, но мы знали, что это того стоит. Отдельный респект гиду Алексею за шикарную компанию и экскурсию в целом! Обязательно посоветую друзьям!
17 августа 2019
Ходила на 2 экскурсии - (Бзерпи) с Александром и велотрекинг (с Валентиной, женой Александра)

Обе экскурсии невероятно красивые! Получила море впечатлений и эмоций! Именно таких, за которыми ехала в отпуск..

Велотрек проходит вдали от городской суеты по старой дороге. Открывается невероятная красота Кавказа!
Пещера и водопад - прекрасное дополнение в жаркую погоду

Поход на Бзерпи - удивительной красоты горы, луга, леса, яркие краски! Единение с природой!

2 прекрасных дня в компании Александра и Валентины - 100% гарантия незабываемого отпуска

Очень рекомендую эти экскурсии
15 августа 2019
Первый раз были в Сочи, Красной поляне и для нас, как любителей активного отдыха, велотреккинг оказался очень впечатляющим. Хочется отметить приветливость, эрудированность и увлеченность своим делом нашего гида. Маршрут был разнообразным, местами даже экстремальным) Хочется выразить большую благодарность Александру за отлично проведенный день!
Ещё 32 отзыва

Александр проводит ещё 1 экскурсию

Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красотыАбхазия — авто-экскурсия в мир природной красотыАбхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
От 10400 за экскурсию
9 часов
3 отзыва
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
В Абхазии вкусный воздух и величие гор создают непередаваемую атмосферу, красивые панорамы обостряют чувства и остаются в памяти надолго. Какие места посетить в этом многогранном крае, вы решите сами: например, озеро Рица, Юпшарский карниз, смотровые площадки, заброшенные здания советской эпохи. При любом выборе локаций вы поймёте, как образовались природные объекты, и узнаете хроники горной республики.

Выбирайте и другие экскурсии в Сочи

ОбзорныеНа велосипедеАбхазияОзеро РицаЧайная плантацияВодопадыГрупповыеИндивидуальныеЗа городомФотосессииЗимойРоза ХуторМацестаСамшитовая рощаНа джипахПаркиИстория и архитектураСо скидкойНеобычные маршрутыПешкомНа автомобилеКрасная ПолянаДача СталинаАгурские водопадыГорыВсе33 водопадаГастрономическиеКрыши и панорамыГора АхунОлимпийская деревняСкайпаркВечерниеНа автобусе