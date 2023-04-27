Византийский храм на ФТ «Сириус»

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Ответы на вопросы
Руины Византийского храма IX-X веков, обнаруженного на территории ФТ «Сириус», приобрели почти мировую известность.

Как показывают раскопки, когда-то этот храм превосходил по размеру большинство подобных объектов того времени. Погрузитесь в историю вместе с археологом, который расскажет вам все об этом удивительном месте!
Византийский храм на ФТ «Сириус»
Византийский храм на ФТ «Сириус»
Византийский храм на ФТ «Сириус»
Византийский храм на ФТ «Сириус»
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

Мы посетим развалины Византийского храма на федеральной территории «Сириус» вместе с археологом! Общая площадь комплекса — около 500 квадратных метров. Византийский храм, который вы посетите, превосходил по размеру большинство подобных объектов того времени.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Услуги гида
Что не входит
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заправка «Роснефть»
Завершение: Византийский храм
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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