Руины Византийского храма IX-X веков, обнаруженного на территории ФТ «Сириус», приобрели почти мировую известность.
Как показывают раскопки, когда-то этот храм превосходил по размеру большинство подобных объектов того времени. Погрузитесь в историю вместе с археологом, который расскажет вам все об этом удивительном месте!
Как показывают раскопки, когда-то этот храм превосходил по размеру большинство подобных объектов того времени. Погрузитесь в историю вместе с археологом, который расскажет вам все об этом удивительном месте!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Мы посетим развалины Византийского храма на федеральной территории «Сириус» вместе с археологом! Общая площадь комплекса — около 500 квадратных метров. Византийский храм, который вы посетите, превосходил по размеру большинство подобных объектов того времени.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Услуги гида
- Что не входит
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заправка «Роснефть»Завершение: Византийский храм
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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