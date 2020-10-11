7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Чайная плантация

Путешествие начнется с посещения одной из самых северных в мире чайных плантаций «Мацеста чай», расположенной в горной части долины реки Мацеста. Здесь вы познакомитесь с историей 📖 и традициями чайного дела в нашем регионе и узнаете о выращиваемых сортах чая. А в фирменном магазине фабрики сможете продегустировать ароматный напиток с блинами, медом или вареньем и, при желании, приобрести продукцию предприятия, выбрав из более чем 100 представленных видов.

Трекинг по каскаду водопадов

В нижней части долины вы отправитесь на прогулку 👣 по тенистому лесному массиву к знаменитым сочинским водопадам. По пути я расскажу о происхождении двух названий бурной горной реки, впадающей в Мацесту, — Змейки и Дикарки. Покажу наиболее яркие ракурсы извилистых скалистых берегов и узких прощелин. И, конечно, проведу к нескольким разным по характеру и высоте водопадам, расположенным на небольшом расстоянии по руслу реки. В чашах с кристальной водой, разграничивающих водопады, вы сможете освежиться в жаркие дни, а в конце маршрута вас будет ждать природный родник Изумрудный с чистейшей горной водой.

Впечатляющие панорамы с горы ⛰️ Ахун

В завершение вы посетите самую высокую точку прибрежного Сочи — гору Ахун, на которую приведет извилистая горная дорога. На самой вершине вы увидите строение, выполненное из природного камня в стиле средневекового сторожевого сооружения, где мы поговорим о башне со смотровой площадкой, построенной по распоряжению Сталина. Отсюда вам откроются незабываемые виды на все районы Большого Сочи и заснеженные вершины Кавказа.

По пути к горе вы сможете остановиться на обед в знаменитой Пацхе, где для вас приготовят блюда кавказской и европейской кухни 🥧.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам от 5-6 лет, имеющим минимальную физическую подготовку и готовым к трекинговому маршруту.

Организационные детали