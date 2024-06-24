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Приглашаю в невероятное по красоте путешествие всех любителей природы! Вы оцените мощный полноводный водопад Бзогу, до которого пока не добрался массовый туризм. Пройдёте по живописному ущелью и руслу реки, наслаждаясь чистым воздухом и ароматом леса. А также посетите музей-усадьбу Кошмана и прикоснётесь к истории краснодарского чая.