Водопад Бзогу и его живописные окрестности: в мини-группе из Сочи

Увидеть 30-метровый водопад, погулять по чайным плантациям и многовековому реликтовому ущелью
Приглашаю в невероятное по красоте путешествие всех любителей природы! Вы оцените мощный полноводный водопад Бзогу, до которого пока не добрался массовый туризм. Пройдёте по живописному ущелью и руслу реки, наслаждаясь чистым воздухом и ароматом леса. А также посетите музей-усадьбу Кошмана и прикоснётесь к истории краснодарского чая.
Водопад Бзогу и его живописные окрестности: в мини-группе из Сочи
Водопад Бзогу и его живописные окрестности: в мини-группе из Сочи
Водопад Бзогу и его живописные окрестности: в мини-группе из Сочи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 1 день вы:

  • Прокатитесь по живописной дороге через самшитовый лес
  • Полюбуетесь 30-метровым водопадом Бзогу с кристально чистой водой
  • Пройдёте по древнему реликтовому ущелью и по руслу реки в каньоне
  • Посетите усадьбу Кошмана в Солохауле и узнаете о родоначальнике сочинского чая
  • Погуляете по самым северным чайным плантациям в мире

Я расскажу интересные факты об этих волшебных местах.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Peugeot 3008 или авто класса не ниже
  • Входные билеты в музей-усадьбу включены в стоимость
  • По желанию в усадьбе можно выпить чай с блинами и вареньем. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 960 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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