Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

От горы ⛰️ Кума до Ореховского водопада

Прогулка 👣 начнется у подножия горы, вы пройдете по обрыву с видами на излучины разноцветной реки Сочи, постепенно отвлекаясь от текущих забот на окружающую красоту. По пути я научу вас состоянию расслабленной внутренней улыбки. Приведу к окультуренному родничку — Тимошкиному ключу с целебной, как считают местные, водой. После вы сможете искупаться в природных ваннах, скрытых от большинства путешественников. И оценить виды пяти водопадов, срывающихся каскадом с реки Безуменки. А к самому крупному и впечатляющему из них, 30-метровому Ореховскому, спустимся по лестнице из 200 ступеней.

Через буковую поляну — к водопадам Агвы

Далее путь приведет к редкому по красоте ручью Сванидзе через знаменитую буковую поляну. Особую живописность ему придают многочисленные пороги и водопады. Желающим я покажу более экстремальный путь через каньон по верховьям Агвы, где в устье ручей Сванидзе, зажатый отвесными скалами, образует водоем глубиной 2, 5 м. Вытекая из котловины, вода падает в русло реки 16-метровым водопадом. Выше водоема — каскад из семи водопадов, заканчивающийся 10-метровым красавцем, в котором вы сможете совершить омолаживающее купание. А вокруг лес 🌳, лес, лес…

На обратном пути вы отыщете руины храма 14 века и прогуляетесь до диких пляжей горных рек.

Организационные детали