Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи

Открыть заповедные тропы и ощутить единение с природой на дружеской прогулке с местным жителем

Светлана
Светлана – Гид из Сочи
Наша экспедиция пройдёт по затерянному миру сочинской природы.

Я проведу вас к знаменитым и малоизвестным местам, спрятанным в здешних лесных массивах: Тимошкиному ключу, каскадам водопадов Безуменки и Агвы, целебным источникам, руинам храма 14 века и потрясающим ущельям.

А медитативный формат трекинга позволит прочувствовать всю красоту и энергетику этих волшебных мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 44 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи
Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи

Что вас ожидает

От горы ⛰️ Кума до Ореховского водопада
Прогулка 👣 начнется у подножия горы, вы пройдете по обрыву с видами на излучины разноцветной реки Сочи, постепенно отвлекаясь от текущих забот на окружающую красоту. По пути я научу вас состоянию расслабленной внутренней улыбки. Приведу к окультуренному родничку — Тимошкиному ключу с целебной, как считают местные, водой. После вы сможете искупаться в природных ваннах, скрытых от большинства путешественников. И оценить виды пяти водопадов, срывающихся каскадом с реки Безуменки. А к самому крупному и впечатляющему из них, 30-метровому Ореховскому, спустимся по лестнице из 200 ступеней.

Через буковую поляну — к водопадам Агвы
Далее путь приведет к редкому по красоте ручью Сванидзе через знаменитую буковую поляну. Особую живописность ему придают многочисленные пороги и водопады. Желающим я покажу более экстремальный путь через каньон по верховьям Агвы, где в устье ручей Сванидзе, зажатый отвесными скалами, образует водоем глубиной 2, 5 м. Вытекая из котловины, вода падает в русло реки 16-метровым водопадом. Выше водоема — каскад из семи водопадов, заканчивающийся 10-метровым красавцем, в котором вы сможете совершить омолаживающее купание. А вокруг лес 🌳, лес, лес…

На обратном пути вы отыщете руины храма 14 века и прогуляетесь до диких пляжей горных рек.

Организационные детали

  • В стоимость не включено питание и трансфер (можно поехать на общественном транспорте или арендованной машине). Поездка от вокзала Сочи до места начала займет около 40 минут.
  • По желанию в середине программы можно будет сделать паузу для отдыха и обеда в кафе или пикника в беседках на берегу
Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи
Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи
Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи
Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи
Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи
Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи
Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи
Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи
Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи
Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи
Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи
Водопады Ореховский и Сванидзе: дзен-день в окрестностях Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Я живу в Сочи совсем недавно, люблю горы, плавание, юмор, увлекаюсь практиками осознанности. Хочу разделить со всеми радость от красивейших, вдохновляющих мест жемчужины черноморского побережья и завести новых друзей. Добро пожаловать на борт!
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