Что вы можете увидеть 🤩

Навалишенское ущелье

Навалишенское ущелье — одна из красивейших достопримечательностей города Сочи! Особенность этого места — в великолепном по своей красоте и природе каньоне, который образовался в результате многовековой работы, проделанной рекой Восточная Хоста, промывшей его в скалах. Протяженность ущелья составляет 1500 метров.

Змейковские водопады

Змейковские водопады — это комплекс из пяти водных каскадов. Из водопадов самыми интересными являются первый и последний. Первый — высокий десятиметровый, срывающийся со скалы. У его подножия скальное озеро, в котором часто купаются туристы. Последний — стена воды в несколько метров, которая скатывается по скальным ступеням на протяжении 30 метров. Заканчивается водопад небольшим углублением в котором при желании и должном старании можно попробовать искупаться (воды здесь по пояс).