Волшебная Абхазия: Страна души. Все включено

Если Вы еще не были в Абхазии, то этот маршрут - как раз то, что Вам нужно

Если Вы еще не были в Абхазии, то этот маршрут — как раз то, что Вам нужно.

Все «жемчужины Абхазии» за один день: увидите Гагрскую колоннаду, прикоснётесь к святыне в Новом Афоне, совершите прогулку на катамаране по озеру Рица, попробуете знаменитое Абхазское вино.

Что еще нужно для счастья? В туре уже всё включено, никаких неожиданных доплат!
Волшебная Абхазия: Страна души. Все включено
Волшебная Абхазия: Страна души. Все включено
Волшебная Абхазия: Страна души. Все включено
Волшебная Абхазия: Страна души. Все включено
Волшебная Абхазия: Страна души. Все включено
Волшебная Абхазия: Страна души. Все включено

Что вы увидите 🤩

  • Новоафонский монастырь
  • Развалины древней крепости Анакопии
  • Грот и Храм святого апостола Симона Кананита
  • Озеро Рица
  • Юпшарский Каньон
  • Гагрский Архитектурный комплекс Колоннада
Что вас ждет
Гагра
Выезд из Сочи совершается рано утром, туристы пересекают российско-абхазскую границу и направляются в город Гагра — жемчужину побережья Кавказских курортов, климатический и бальнеологический курорт, основанный Принцем А. Ольденбургским (1903г). Производится короткая остановка у знаменитого Гагрского Архитектурного комплекса Колоннада (1956г. ).
Озеро Рица
После посещения Гагры туристы отправляются к сказочному по красоте, знаменитому, высокогорному озеру Рица — самому большому и красивому горному озеру Абхазии на высоте 950м над уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского Реликтового Национального парка. Дорога к озеру проходит по живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По дороге на Рицу будут совершены несколько остановок: Голубое озеро, Каменный мешок — Юпшарский Каньон, заезд на медовую пасеку и дегустацию вина.
Новый Афон
Завершается экскурсионная программа посещением Нового Афона. Здесь туристы посетят Новоафонский монастырь, побывают на развалинах древней крепости Анакопии, увидят грот и Храм святого апостола Симона Кананита.
После насыщенной экскурсионной программы поздно вечером экскурсионный автобус возвращается на российско-абхазскую границу и развозит туристов по их отелям.
Важная информация!
  • При пересечении государственной границы требуются: паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении детей до 18 лет (только оригиналы. ),
  • При сопровождении детей иными родственниками (кроме родителей) необходима доверенность, заверенная нотариусом. Доверенность подписывает один из родителей, обязательно указывает страну поездки — Абхазия.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартный билет (из Сочи)
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Экологический сбор на о. Рица — 350 рублей (дети до 10 лет бесплатно).
  • Дегустация вина и меда
Что не входит
  • Дача Сталина по желанию — 300 рублей
  • В данной программе нет посещения новоафонской пещеры
Место начала и завершения
ост. Платановая аллея
Когда и сколько длится?
Когда: Ср, чт, сб, вс в 06:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ср, чт, сб, вс в 06:00

Турфирма А.
Турфирма А.
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