Что вас ждет

Гагра

Выезд из Сочи совершается рано утром, туристы пересекают российско-абхазскую границу и направляются в город Гагра — жемчужину побережья Кавказских курортов, климатический и бальнеологический курорт, основанный Принцем А. Ольденбургским (1903г). Производится короткая остановка у знаменитого Гагрского Архитектурного комплекса Колоннада (1956г. ).

Озеро Рица

После посещения Гагры туристы отправляются к сказочному по красоте, знаменитому, высокогорному озеру Рица — самому большому и красивому горному озеру Абхазии на высоте 950м над уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского Реликтового Национального парка. Дорога к озеру проходит по живописным ущельям горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По дороге на Рицу будут совершены несколько остановок: Голубое озеро, Каменный мешок — Юпшарский Каньон, заезд на медовую пасеку и дегустацию вина.

Новый Афон

Завершается экскурсионная программа посещением Нового Афона. Здесь туристы посетят Новоафонский монастырь, побывают на развалинах древней крепости Анакопии, увидят грот и Храм святого апостола Симона Кананита.

После насыщенной экскурсионной программы поздно вечером экскурсионный автобус возвращается на российско-абхазскую границу и развозит туристов по их отелям.

Важная информация!