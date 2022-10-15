ежедневно в 13:30

Воронцовские пещеры и чайные плантации: экскурсия в мини-группе

Посетить главные достопримечательности Хосты, пройти по Колхидскому лесу и увидеть сталактиты

Когда вы уже вдоволь отдохнули на пляже, самое время подняться на 550 метров над уровнем моря и отправиться в живописную Хосту! В небольшой группе до 18 человек вы посетите чайную фабрику и разберетесь, как выращивают самый северный в мире чай.

А после прогуляетесь по плюшевому Колхидскому лесу и откроете тайны подземелий в недрах Воронцовских пещер.
Воронцовские пещеры и чайные плантации: экскурсия в мини-группе
Воронцовские пещеры и чайные плантации: экскурсия в мини-группе
Воронцовские пещеры и чайные плантации: экскурсия в мини-группе
Воронцовские пещеры и чайные плантации: экскурсия в мини-группе
Воронцовские пещеры и чайные плантации: экскурсия в мини-группе
Воронцовские пещеры и чайные плантации: экскурсия в мини-группе
Воронцовские пещеры и чайные плантации: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Чайная фабрика в Хосте. Здесь вы понаблюдаете, как в жарком и, казалось бы, южном Сочи растет самый северный чай в мире. Прогуляетесь по фотогеничным чайным плантациям, узнаете, как создается ароматный напиток, и при желании оцените местный чай на дегустации.

Колхидский лес — один из самых атмосферных и первозданных уголков Сочинского национального парка. Вы совершите легкую прогулку по волшебному лесу (протяженность маршрута около 1 км), полюбуетесь пейзажами, а в конце встретите древнегреческую богиню Деметру и сможете освежиться чистейшей водой из родника.

Воронцовские пещеры. В сопровождении профессионального гида-спелеолога вы спуститесь в недра природных подземелий: рассмотрите сталактиты и сталагмиты, прогуляетесь по подземным коридорам, сделаете фото в каменных интерьерах и услышите интересные факты о Воронцовских пещерах.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автобусе в группе до 18 человек, сопровождать вас будет гид из нашей команды
  • Прогулка по пещерам длится примерно 1 час, по Колхидскому лесу — полчаса, на чайных плантациях проведем около 1 часа. Также на маршруте предусмотрены дегустации меда, вина и обед в лесном кафе (по желанию)
  • Внутри пещеры прохладно, поэтому не забудьте взять теплые вещи и удобную нескользящую обувь
  • Экскурсия начинается из Адлера (также на маршруте Кудепста и Мацеста). Из Сочи вы можете самостоятельно приехать на ж/д вокзал Адлера или к повороту на посёлок Хоста.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер по маршруту, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы:
    — Входной билет в национальный парк: 200 рублей (дети до 10 лет — бесплатно)
    — Входной билет в пещеру: 450 рублей/взрослый, 300 рублей/детский
    — Чайная дегустация на фабрике

ежедневно в 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центральных районах Адлера, Сириуса, Кудепсты, Мацесты
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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