Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Чайная фабрика в Хосте. Здесь вы понаблюдаете, как в жарком и, казалось бы, южном Сочи растет самый северный чай в мире. Прогуляетесь по фотогеничным чайным плантациям, узнаете, как создается ароматный напиток, и при желании оцените местный чай на дегустации.
Колхидский лес — один из самых атмосферных и первозданных уголков Сочинского национального парка. Вы совершите легкую прогулку по волшебному лесу (протяженность маршрута около 1 км), полюбуетесь пейзажами, а в конце встретите древнегреческую богиню Деметру и сможете освежиться чистейшей водой из родника.
Воронцовские пещеры. В сопровождении профессионального гида-спелеолога вы спуститесь в недра природных подземелий: рассмотрите сталактиты и сталагмиты, прогуляетесь по подземным коридорам, сделаете фото в каменных интерьерах и услышите интересные факты о Воронцовских пещерах.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На автобусе в группе до 18 человек, сопровождать вас будет гид из нашей команды
Прогулка по пещерам длится примерно 1 час, по Колхидскому лесу — полчаса, на чайных плантациях проведем около 1 часа. Также на маршруте предусмотрены дегустации меда, вина и обед в лесном кафе (по желанию)
Внутри пещеры прохладно, поэтому не забудьте взять теплые вещи и удобную нескользящую обувь
Экскурсия начинается из Адлера (также на маршруте Кудепста и Мацеста). Из Сочи вы можете самостоятельно приехать на ж/д вокзал Адлера или к повороту на посёлок Хоста.
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер по маршруту, сопровождение гида
Дополнительные расходы: — Входной билет в национальный парк: 200 рублей (дети до 10 лет — бесплатно) — Входной билет в пещеру: 450 рублей/взрослый, 300 рублей/детский — Чайная дегустация на фабрике
ежедневно в 13:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центральных районах Адлера, Сириуса, Кудепсты, Мацесты
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Сочи
Провела 306 экскурсий для 339 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария, я представляю туристическое агентство в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.