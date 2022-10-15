ежедневно в 13:30

Когда вы уже вдоволь отдохнули на пляже, самое время подняться на 550 метров над уровнем моря и отправиться в живописную Хосту! В небольшой группе до 18 человек вы посетите чайную фабрику и разберетесь, как выращивают самый северный в мире чай. А после прогуляетесь по плюшевому Колхидскому лесу и откроете тайны подземелий в недрах Воронцовских пещер.

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Описание

Что вас ожидает

Чайная фабрика в Хосте. Здесь вы понаблюдаете, как в жарком и, казалось бы, южном Сочи растет самый северный чай в мире. Прогуляетесь по фотогеничным чайным плантациям, узнаете, как создается ароматный напиток, и при желании оцените местный чай на дегустации.

Колхидский лес — один из самых атмосферных и первозданных уголков Сочинского национального парка. Вы совершите легкую прогулку по волшебному лесу (протяженность маршрута около 1 км), полюбуетесь пейзажами, а в конце встретите древнегреческую богиню Деметру и сможете освежиться чистейшей водой из родника.

Воронцовские пещеры. В сопровождении профессионального гида-спелеолога вы спуститесь в недра природных подземелий: рассмотрите сталактиты и сталагмиты, прогуляетесь по подземным коридорам, сделаете фото в каменных интерьерах и услышите интересные факты о Воронцовских пещерах.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автобусе в группе до 18 человек, сопровождать вас будет гид из нашей команды

Прогулка по пещерам длится примерно 1 час, по Колхидскому лесу — полчаса, на чайных плантациях проведем около 1 часа. Также на маршруте предусмотрены дегустации меда, вина и обед в лесном кафе (по желанию)

Внутри пещеры прохладно, поэтому не забудьте взять теплые вещи и удобную нескользящую обувь

Экскурсия начинается из Адлера (также на маршруте Кудепста и Мацеста). Из Сочи вы можете самостоятельно приехать на ж/д вокзал Адлера или к повороту на посёлок Хоста.

Что входит в стоимость, а что — нет