Почему стоит посетить:• Пройтись по самой большой в регионе пещере с лабиринтами;
Воздух внутри гротов обладает целебными свойствами и положительно влияет на органы дыхания;
Узнать что такое сталактиты, сталагмиты, сталагнаты и чем они отличаются;
По дороге прогуляться 👣 по колхидскому лесу 🌲, который является частью Национального парка;
Побывать там, где раньше плескались воды древнего океана и увидеть на стенах следы микроорганизмов животных и окаменевшие ракушки, как отголоски того времени;
Увидеть статую, олицетворяющую древнегреческую богиню Деметру, которая ждет дочь Персефону из подземного царства Аида. В ней оборудован горный источник с чистейшей родниковой водой. Что вас ожидает:Экскурсионный маршрут проложен на верхнем уровне пещер. Прогулка по подземелью, хранящее тайны нескольких эпох, займет сорок минут. Под увлекательный рассказ гидов, вы спуститесь в грот «Прометей», который славится 20-ти метровыми сводами и красивыми 🤩 сталагнатами, увидите огромные валуны — следы прошлых обвалов. Затем посетите нарядный Люстровый и Музыкальный зал. Натеки на его стенах напоминают орган, а свисающие сверху сталактиты — форму люстры, поэтому он и получил такое название. Немного цифр• Возраст Воронцовских пещер около 2 млн. лет;
Находятся на шестом месте в России по протяженности переходов;
Длина маршрута 12 км;
Внутрь ведут более десяти входов, нижний расположен на высоте 419 м, а верхний — 720 м;
В Воронцовской системе пещер два уровня. Для туристов открыт верхний;
Длина экскурсионного маршрута 600 м, с максимальной глубиной спуска 66 м;
В состав Воронцовских пещер входят четыре пещеры: Воронцовская, Кабаний провал, Долгая и Лабиринтовая;
Температура воздуха круглый год держится на уровне 12 градусов. Интересные факты:• Здесь обитали саблезубые тигры, пещерные медведи задолго до того, как сюда пришел человек. Кости животных до сих пор хранятся внутри;
Получили свое названия из-за близости села Воронцовка;
В XIX веке граф Воронцов скупил все земли в этом районе и использовал пещеру для хранения вин;
Во время войны гроты помогли сохранить экспонаты Сочинского музея
Для туристов гроты были открыты в конце 90-х годов. Важная информация:• Внутри достаточно прохладно, поэтому не забудьте взять на экскурсию ⛳ в Воронцовские пещеры теплые вещи и удобную обувь.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Вход в нац. парк
Входной билет в пещеру
Что не входит
Личные расходы
питание
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1, Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.