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Воронцовские пещеры - всё включено!

5
1 отзыв
Яна С.
Яна С. – Гид из Сочи
Приглашаем вас совершить увлекательную прогулку 👣 в Воронцовские пещеры Сочи.

Расположенные в Хостинском районе, на территории Национального парка, они не теряют популярности среди туристов и исследователей.

Во время экскурсии 🧭 вы прикоснетесь к древнему миру Сочи, увидите историю 📖 своими глазами, побываете там где ступала нога первобытного человека, и плескались воды древнего океана Тетис.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 450 ₽ за человека

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Воронцовские пещеры - всё включено!
Воронцовские пещеры - всё включено!

Что вы увидите

  • Воронцовские пещеры
Почему стоит посетить:• Пройтись по самой большой в регионе пещере с лабиринтами;
  • Воздух внутри гротов обладает целебными свойствами и положительно влияет на органы дыхания;
  • Узнать что такое сталактиты, сталагмиты, сталагнаты и чем они отличаются;
  • По дороге прогуляться 👣 по колхидскому лесу 🌲, который является частью Национального парка;
  • Побывать там, где раньше плескались воды древнего океана и увидеть на стенах следы микроорганизмов животных и окаменевшие ракушки, как отголоски того времени;
  • Увидеть статую, олицетворяющую древнегреческую богиню Деметру, которая ждет дочь Персефону из подземного царства Аида. В ней оборудован горный источник с чистейшей родниковой водой. Что вас ожидает:Экскурсионный маршрут проложен на верхнем уровне пещер. Прогулка по подземелью, хранящее тайны нескольких эпох, займет сорок минут. Под увлекательный рассказ гидов, вы спуститесь в грот «Прометей», который славится 20-ти метровыми сводами и красивыми 🤩 сталагнатами, увидите огромные валуны — следы прошлых обвалов. Затем посетите нарядный Люстровый и Музыкальный зал. Натеки на его стенах напоминают орган, а свисающие сверху сталактиты — форму люстры, поэтому он и получил такое название. Немного цифр• Возраст Воронцовских пещер около 2 млн. лет;
  • Находятся на шестом месте в России по протяженности переходов;
  • Длина маршрута 12 км;
  • Внутрь ведут более десяти входов, нижний расположен на высоте 419 м, а верхний — 720 м;
  • В Воронцовской системе пещер два уровня. Для туристов открыт верхний;
  • Длина экскурсионного маршрута 600 м, с максимальной глубиной спуска 66 м;
  • В состав Воронцовских пещер входят четыре пещеры: Воронцовская, Кабаний провал, Долгая и Лабиринтовая;
  • Температура воздуха круглый год держится на уровне 12 градусов. Интересные факты:• Здесь обитали саблезубые тигры, пещерные медведи задолго до того, как сюда пришел человек. Кости животных до сих пор хранятся внутри;
  • Получили свое названия из-за близости села Воронцовка;
  • В XIX веке граф Воронцов скупил все земли в этом районе и использовал пещеру для хранения вин;
  • Во время войны гроты помогли сохранить экспонаты Сочинского музея
  • Для туристов гроты были открыты в конце 90-х годов. Важная информация:• Внутри достаточно прохладно, поэтому не забудьте взять на экскурсию ⛳ в Воронцовские пещеры теплые вещи и удобную обувь.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Вход в нац. парк
  • Входной билет в пещеру
Что не входит
  • Личные расходы
  • питание
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1, Сочи
Воронцовские пещеры - всё включено!
Воронцовские пещеры - всё включено!
Воронцовские пещеры - всё включено!
Воронцовские пещеры - всё включено!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Яна С.
Яна С.
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1 отзыв оставили туристы

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