Яна С. – Гид из Сочи

Приглашаем вас совершить увлекательную прогулку 👣 в Воронцовские пещеры Сочи.



Расположенные в Хостинском районе, на территории Национального парка, они не теряют популярности среди туристов и исследователей.



Во время экскурсии 🧭 вы прикоснетесь к древнему миру Сочи, увидите историю 📖 своими глазами, побываете там где ступала нога первобытного человека, и плескались воды древнего океана Тетис.