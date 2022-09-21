Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Восточная Абхазия (Вариант 1)

Восточная Абхазия

Восточная Абхазия (Вариант 1)
Восточная Абхазия (Вариант 1)
Восточная Абхазия (Вариант 1)
Восточная Абхазия (Вариант 1)
Восточная Абхазия (Вариант 1)
Восточная Абхазия (Вариант 1)
Восточная Абхазия (Вариант 1)
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Описание

Восточная Абхазия (Вариант 1)

Обычно, данное направление, выбирают путешественники, которые уже успели познакомиться с Абхазией и видели её главные достопримечательности- г. Гагра, озеро Рица и Новый Афон. Восточная Абхазия менее туристическая, но не менее прекрасная. И в рамках данной поездки, Вы в этом убедитесь!
Наша поездка, начнётся с посещения Мюссерского заповедника. Мы приедем на берег моря, где нас будут окружать красивые пейзажи побережья. Тут вы сможете покататься на качелях, с видом на море, и посетить древний храм Амбара (8 век).
Далее отправимся на форелевое хозяйство - оно находится в живописном месте, где протекает лазурная река Мчишта. Вы увидите красивый замшелый лес и остатки древнего наскального монастыря.
Пришло время обеда. Для этого мы отправимся в г. Гудаута. Там мы посетим, очень уютное кафе "Балкон" - оно находится на берегу моря. После обеда мы увидим - заброшенное колесо обозрения и памятник махаджирам, который сделан в виде носа корабля.
Далее наш путь лежит в сторону столицы Сухум. Там мы прогуляемся по набережной, где расположены основные достопримечательности столицы, выпьем кофе на песке в "Брехаловке" и отправимся к древнему Беслетскому мосту и заброшенной ГЭС - очень атмосферные места!
Завершающей локацией тура будет - посещение термальных источников Кындыг.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Термальные источники 300 руб. с человека
  • Форелевое х-во 250 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю из вашего отеля или квартиры
Завершение: Возвращаю откуда забрал, либо в любую точку, если она не сильно отклоняется от маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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