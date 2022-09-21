Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Восточная Абхазия (Вариант 1)

Обычно, данное направление, выбирают путешественники, которые уже успели познакомиться с Абхазией и видели её главные достопримечательности- г. Гагра, озеро Рица и Новый Афон. Восточная Абхазия менее туристическая, но не менее прекрасная. И в рамках данной поездки, Вы в этом убедитесь!

Наша поездка, начнётся с посещения Мюссерского заповедника. Мы приедем на берег моря, где нас будут окружать красивые пейзажи побережья. Тут вы сможете покататься на качелях, с видом на море, и посетить древний храм Амбара (8 век).

Далее отправимся на форелевое хозяйство - оно находится в живописном месте, где протекает лазурная река Мчишта. Вы увидите красивый замшелый лес и остатки древнего наскального монастыря.

Пришло время обеда. Для этого мы отправимся в г. Гудаута. Там мы посетим, очень уютное кафе "Балкон" - оно находится на берегу моря. После обеда мы увидим - заброшенное колесо обозрения и памятник махаджирам, который сделан в виде носа корабля.

Далее наш путь лежит в сторону столицы Сухум. Там мы прогуляемся по набережной, где расположены основные достопримечательности столицы, выпьем кофе на песке в "Брехаловке" и отправимся к древнему Беслетскому мосту и заброшенной ГЭС - очень атмосферные места!

Завершающей локацией тура будет - посещение термальных источников Кындыг.