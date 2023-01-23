Об экскурсии

За несколько часов мы покажем вам все курорты горного кластера Сочи – Роза Хутор, Газпром и центр Галактика, Красная поляна. Вы не только увидите живописные окрестности, современные объекты архитектуры и памятники природы, но и сможете подняться высоко в горы на канатной дороге!

От нас – комфортабельный автобус, профессиональный экскурсовод, свежий горный воздух и незабываемые впечатления! Мы отправимся в наше мини-путешествие утром.

Перед курортами сделаем три небольших остановки.

Вы увидите смотровую площадку под SKYPARK (подвесным веревочным мостом),

Ущелье Кавказского заповедника и минеральный источник с водой, обогащенной железом.

Далее сможете увидеть окрестности курортов, вкусно пообедать в горном кафе посреди величественных гор и продегустировать местное вино и мед.

Организационные детали:

На каждый курорт предоставляется время от часа до 3,5 часов.

После экскурсии, если у вас будет желание, отвезем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов.

Оплата на месте возможна и наличными, и картой.

Рекомендуем надеть удобную обувь и теплую верхнюю одежду. Можно взять детскую коляску.

Для туристов, которые не хотят подниматься по канатной дороге, стоимость экскурсии составляет 800 р. Гуляем также по всем трем курортам!

Для туристов, которые не хотят подниматься по канатной дороге, стоимость экскурсии составляет 800 р. Гуляем также по всем трем курортам!

*Для туристов, которые не хотят подниматься по канатной дороге, стоимость экскурсии составляет 800 р. Гуляем также по всем трем курортам!