Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром

Сочи - это не только отдых на побережье Черного моря

5
54 отзыва
Сочи — это не только отдых на побережье Черного моря, но и горнолыжные курорты. За один день вы посетите все горнолыжные курорты — Роза Хутор, Красная Поляна и Газпром. А все желающие могут прокатиться на канатной дороге и рассмотреть горные пейзажи с высоты. По дороге к горнолыжным курортам вас ждет дегустация местного вина и меда.
Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Ближайшие даты:
31
янв
1
фев
2
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Что вас ожидает 🤩

  • Каньон с горной речкой под SKYPARK
  • Минеральный источник в национальном заповеднике
  • Ущелье (по дороге)
  • Роза Хутор
  • Газпром и центр Галактика, резиденция президента
  • Красная поляна
  • Вантовый мост
  • Форелевое хозяйство
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

За несколько часов мы покажем вам все курорты горного кластера Сочи – Роза Хутор, Газпром и центр Галактика, Красная поляна. Вы не только увидите живописные окрестности, современные объекты архитектуры и памятники природы, но и сможете подняться высоко в горы на канатной дороге!
От нас – комфортабельный автобус, профессиональный экскурсовод, свежий горный воздух и незабываемые впечатления! Мы отправимся в наше мини-путешествие утром.
Перед курортами сделаем три небольших остановки.
Вы увидите смотровую площадку под SKYPARK (подвесным веревочным мостом),
Ущелье Кавказского заповедника и минеральный источник с водой, обогащенной железом.
Далее сможете увидеть окрестности курортов, вкусно пообедать в горном кафе посреди величественных гор и продегустировать местное вино и мед.

Организационные детали:

  • На каждый курорт предоставляется время от часа до 3,5 часов.
  • После экскурсии, если у вас будет желание, отвезем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов.
  • Оплата на месте возможна и наличными, и картой.
  • Рекомендуем надеть удобную обувь и теплую верхнюю одежду. Можно взять детскую коляску.
Для туристов, которые не хотят подниматься по канатной дороге, стоимость экскурсии составляет 800 р. Гуляем также по всем трем курортам!
Для туристов, которые не хотят подниматься по канатной дороге, стоимость экскурсии составляет 800 р. Гуляем также по всем трем курортам!
*Для туристов, которые не хотят подниматься по канатной дороге, стоимость экскурсии составляет 800 р. Гуляем также по всем трем курортам!

Ежедневно в 10.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда\обратно
  • Профессиональный экскурсовод
  • Дегустации
  • Посещение всех горных курортов
  • Олимпийский парк по желанию
Что не входит
  • Обед, по желанию
  • Посещение минерального источника Чвижепсе (100 руб., по желанию)
  • Подъем на канатных дорогах, по желанию, на выбор. (стоимость,как в кассе)
  • Роза хутор-2190взр. /1300дет.,льт.
  • Роза хутор +родельбан 2700взр. /1700дет.
  • Красная поляна-2100взр. /1300 дет. /1050льг.
  • Для туристов, которые не хотят подниматься на канатной дороге, стоимость экскурсии составляет 800 р. Гуляем также по всем трем курортам!
Место начала и завершения?
КПП отеля или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10.00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • На каждый курорт предоставляется время от часа до 3,5 часов.
  • После экскурсии отвезем вас в Олимпийский парк на Шоу поющих фонтанов.
  • Оплата на месте возможна и наличными, и картой.
  • Рекомендуем надеть удобную обувь и теплую верхнюю одежду. Можно взять детскую коляску.
  • Для туристов, которые не хотят подниматься по канатной дороге, стоимость экскурсии сосавляет 800 р. Гуляем также по всем трем курортам!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 54 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
2
3
2
1
Л
23 янв 2023
Организатор - Мария,не оставляла без внимания любой мой вопрос, заказала экскурсию с вечера, перезвонили, уточнили место встречи, позже пришла смс со временем и номером автобуса, а уже утром электронный билет,четко по времени,оплатила экскурсию на третьей остановке. Логистика продумана четко. Проводила экскурсию Ирина-замечательный человек и гид. Понравилось именно заботливое участие Ирины и заинтересованность в каждом участнике экскурсии,и,конечно,интересные познавательные ее рассказы. Спасибо
А
18 янв 2023
Очень понравилось организованность и точность по времени! Прекрасный гид Екатерина нам рассказала историю и интересные факты по дороге! Рекомендую 👌🏻
М
14 янв 2023
Экскурсия понравилась нам с мужем, заняла весь день. Дегустация не Дегустация, а продажа мёда и чачи с вином, остальное всё замечательно. Виды,горы, дорога. Отдельное спасибо Ирине,красотка во всех смыслах. Очень хорошо провела экскурсию.
К
24 янв 2023
Очень все понравилось, отличный гид Ирина все показала, все рассказала, водитель Салават, очень аккуратно отвез и привез, очень насыщенная программа, одна из лучших экскурсий на моей памяти:) огромное спасибо.
Ш
20 янв 2023
Экскурсия очень понравилась! Организация, экскурсия, впечатления - все на высоте!
И
12 янв 2023
Отличная экскурсия. Особенно понравится тем кто первый раз и хочет открыть для себя горнолыжный курорт Красная поляна. По пути на горнолыжный курорт будет остановка в кафе в самом поселке Красная поляна. Хочется отметить что вопреки некоторым отзывам в кафе действительно вкусно готовят. Но не стоит забывать что вы все же на курорте средний чек 1200-1500 на человека. Но это будут не зря потраченные деньги. Советую попробовать местную форель. Мы были действительно приятно удивлены.
А
14 янв 2023
Благодарю организатора Марию, очень всё детально рассказала, всегда на связи. По массой поездке - всё отлично, всё понравилось, куда ездили, что увидели, как профессионально рассказывала гид Екатерина. Салават абый - водитель тоже аккуратно водит
Т
10 янв 2023
Очень насыщенная поездка, отличная организация, все посмотрели, гид Ирина супер-профи. Очень понравилось, рекомендую!
Н
15 дек 2022
Все было на высшем уровне!!
А
14 дек 2022
Очень хорошо организованная экскурсия! Ирина - прекрасный экскурсовод, рассказывает все очень живо и интересно! Сергей - отличный водитель! С остановки забрал минута в минуту, водит супер:) Насыщенная программа, за день можно увидеть все и даже больше. Для знакомства с Красной Поляной это очень хороший вариант, после экскурсии можно очень хорошо сориентироваться в курортах и еще узнать их историю.
Г
10 дек 2022
Все было просто замечательно, даже несмотря на дождь, который сопровождал нас всю поездку, мы остались довольны, в этом огромная заслуга нашего экскурсовода Ирины, за что ей огромное спасибо, было весело и очень интересно
С
23 ноя 2022
Хочу выразить огромную благодарность организатору Марие и нашему замечательному гиду Ирине! Экскурсия очень интересная, узнали много нового от истории заселения г. Сочи до наших дней. Побывали на Рубеже Юга, испробовали вкуснейшего мёда, с собой приобрели, вина тоже очень вкусные, а какую обалденную форель подают ммм… Пальчики оближешь. Побывали на минеральном источнике, набрали вкуснейшего нарзана. Съездили на красную поляну, подъёмник тоже на поляне выбрали, сходили к водопаду! Рекомендую!!!
И
11 ноя 2022
Здравствуйте. Экскурсия очень интересная. Спасибо гиду Милане!
И
4 ноя 2022
От экскурсии остались в восторге! Подкупает абсолютно всё: мизерная цена, продуманы все организационные моменты, зрелищность. Организатор Мария заблаговременно разъяснила все вопросы касательно организации экскурсии. Автобус был подан с точностью до минут. Гиду Ирине отдельная заслуженная благодарность - великолепный русский язык, очень интересная подача материала, внимательность. Времени для самостоятельной прогулки более, чем достаточно. Однозначно рекомендую!
М
28 окт 2022
Экскурсия прошла замечательно. Гид Ирина молодец)) Покатались на канатке. Очень удачно получилось по времени: приехали в горы днём, потом увидели с вершины солнце, садящееся в море, и, наконец, прогулялись по вечерней подсвеченной Олимпийской деревне.

P.S. без дегустационного зала и ресторана по дороге в горы было бы лучше))
Ещё 39 отзывов

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