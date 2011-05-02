Все три горнолыжных курорта за посёлком Красная поляна

Дмитрий П.
Дмитрий П. – Гид из Сочи
Все три горнолыжных курорта за посёлком Красная поляна
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Все три горнолыжных курорта за посёлком Красная поляна
Все три горнолыжных курорта за посёлком Красная поляна

Что вы увидите

  • 1. Здание аэродрома
  • 2. Форелевое хозяйство
  • 3. Самый длинный в мире мост через ущелье Sky Park
  • 4. Смотровая площадка на Ахштырское ущелье "Гнездо совы"
  • 5. Троице-Георгиевский женский монастырь – 1999 год
  • 6. Храм Георгия Победоносца
  • 7. Каньон Псахо
  • 8. Смотровая площадка на ущелье Ахцу
  • 9. Старая царская дорога до села Романовское – 1897-1899 года
  • 10. Самый длинный в мире вантовый мост с двумя поворотами 552 метра – 2013 год
  • 11. Питьевой нарзанный источник "Чвижепсе"
  • 12. Заброшенный санаторий "Медвежий угол" – 1991 год
  • 13. Водопад Желаний
  • 14. Стелла при въезде в посёлок Красная поляна
  • 15. Дом-музей писателя-реалиста А. Х. Таммсааре
  • 16. Охотничий домик царя Николая II
  • 17. Комплекс для прыжков с трамплина "Русские горки"
  • 18. Казино Сочи
  • 19. Нижний город "Горки Город 540"
  • 20. Верхний город "Горки Город 960"
  • 21. Остановка канатной дороги "Альпика-Сервис 550 метров"
  • 22. Смотровая площадка возле ресторана "Коготь"
  • 23. Горная Олимпийская деревня
  • 24. Улица флагов
  • 25. Остановка канатной дороги "Заповедный лес 1170 метров"
  • 26. Остановка канатной дороги "Роза Хутор 560 метров"
  • 27. Культурно-этнографический центр "Моя Россия"
  • 28. Башня "Ратуши" с часами на площади награждения
  • 29. Тропа здоровья на Розе
  • 30. Водопад "Высокий"
  • 31. Комплекс "Галактика"
  • 32. Дуб из сказки А. С. Пушкина
Когда у гостей есть время в Сочи, то мы отправляемся в горы ⛰️ на целый день, за время которого мы не проезжаем мимо интересных и красивых 🤩 мест, а осматриваем всё детально: храмы, каньон, охотничий домик царя, множество смотровых площадок, подъём в горы ⛰️ и познакомимся со всеми регионами России за 1, 5 часа прогулки по этнографическому комплексу "Моя Россия". Также, мы выезжаем рано, что даёт нам преимущество быть первыми и миновать все очереди на канатных дорогах.
Что входит
  • Встреча в отеле или на жд-вокзале Сочи, Адлера
  • Экскурсовод
  • Аренда бинокля
  • Автомобиль Toyota Auris
  • Заправка автомобиля
  • Поездка до посёлка Красная поляна
  • Заезды на территории горнолыжных курортов
  • Возвращение в точку старта
Что не входит
  • Завтрак ~ 400₽/человек
  • Форелевое хозяйство – 350₽ (взрослые)
  • Sky-парк – 1500₽ (взрослые) 800₽ (детский)
  • Фотографии с кавказскими птицами – от 300₽
  • Фотографии с олимпийским факелом – от 200₽
  • Вход к питьевому нарзанному бювету – 100₽
  • Обед ~ 500₽/человек
  • Канатная дорога Горная карусель – 1390₽
  • Тарзанка с высоты 2375 до 2050 метров – 1500₽
  • Смотровая площадка ресторана "Коготь" – 100₽
  • Родельбан – от 550₽
  • Канатная дорога Роза Хутор – 1590₽ (взрослый) 950₽ (детский)
  • Полёт на параплане – 5500₽
  • Культурно-этнографический центр "Моя Россия" – 350₽ (взрослые) 250₽ (детский)
  • Канатная дорога Альпика Сервис (Газпром) – 1400₽ (взрослые) 850₽ (детский)
  • Аквапарк "Галактика" – стоит уточнять на месте
  • Ужин ~ 500₽/человек
  • Сувениры, развлечения, покупки
Начало
🚩 Заберу из отеля Сочи, Хосты, Адлера
Место завершения
🏁 Верну в отель или завезу на ужин
Все три горнолыжных курорта за посёлком Красная поляна
Все три горнолыжных курорта за посёлком Красная поляна
Все три горнолыжных курорта за посёлком Красная поляна
Все три горнолыжных курорта за посёлком Красная поляна

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий П.
Дмитрий П.
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