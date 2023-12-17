Улучшить гибкость, расслабить мышцы, тело и ум, устроить себе перезагрузку
Вместе с преподавателем расслабим зажатые мышцы, уменьшим компрессию на межпозвоночные диски, чтобы избавиться от болей, насытить организм кислородом и ощутить большую подвижность.
Вам не придётся ни за что переживать и ничего планировать: проживание в отеле на берегу моря, 3-разовое сбалансированное вегетарианское питание и все практики уже входят в стоимость.
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Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас на ж. -д. станции Лоо или Якорная щель и отезём в отель. После заселения познакомимся, а вечером проведём первую практику йоги.
Асаны для здоровья спины, свободное время на море
Начнём день в 07:00 с утренней йоги, а затем насладимся полезным сбалансированным завтраком. С 09:30 до 13:00 у вас будет свободное время: вы сможете погулять по берегу моря, подышать свежим бризом и побыть наедине с природой. После обеда — снова свободное время.
В 16:30 проведём вечернюю йогу. Будем выполнять простые асаны, чтобы расслабить зажатые мышцы, укрепить спину, улучшить гибкость и растяжку, расслаблять тело и ум. Акцент в йоге будем делать на вытяжение позвоночника, чтобы уменьшить компрессию на межпозвоночные диски.
В 18:00 поужинаем — вас ждут вкусные и полезные вегетарианские блюда.
Продолжение программы
Повторение программы 2-7 дня.
Продолжение программы
Повторение программы 2-6 дня.
Продолжение программы
Повторение программы 2-6 дня.
Продолжение программы
Повторение программы 2-6 дня.
Программа на выбор
Повторение программы 2-6 дня.
Отъезд
Утром проведём финальную йога-практику и выселимся из отеля. Затем — индивидуальный трансфер до ж. -д. станции Якорная Щель или Лоо.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ж. - д. станция Лоо или Якорная щель, время по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.