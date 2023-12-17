Йога-тур для здоровья спины с проживанием на берегу моря

Улучшить гибкость, расслабить мышцы, тело и ум, устроить себе перезагрузку

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Под шум волн и крики чаек будем заниматься специальной йогой, асаны которой направлены на укрепление и вытяжение спины.

Вместе с преподавателем расслабим зажатые мышцы, уменьшим компрессию на межпозвоночные диски, чтобы избавиться от болей, насытить организм кислородом и ощутить большую подвижность.

Вам не придётся ни за что переживать и ничего планировать: проживание в отеле на берегу моря, 3-разовое сбалансированное вегетарианское питание и все практики уже входят в стоимость.
Йога-тур для здоровья спины с проживанием на берегу моря
Йога-тур для здоровья спины с проживанием на берегу моря
Йога-тур для здоровья спины с проживанием на берегу моря
Йога-тур для здоровья спины с проживанием на берегу моря
Йога-тур для здоровья спины с проживанием на берегу моря
Йога-тур для здоровья спины с проживанием на берегу моря
Йога-тур для здоровья спины с проживанием на берегу моря
Йога-тур для здоровья спины с проживанием на берегу моря
Ближайшие даты:
17
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас на ж. -д. станции Лоо или Якорная щель и отезём в отель. После заселения познакомимся, а вечером проведём первую практику йоги.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Асаны для здоровья спины, свободное время на море

Начнём день в 07:00 с утренней йоги, а затем насладимся полезным сбалансированным завтраком. С 09:30 до 13:00 у вас будет свободное время: вы сможете погулять по берегу моря, подышать свежим бризом и побыть наедине с природой. После обеда — снова свободное время.

В 16:30 проведём вечернюю йогу. Будем выполнять простые асаны, чтобы расслабить зажатые мышцы, укрепить спину, улучшить гибкость и растяжку, расслаблять тело и ум. Акцент в йоге будем делать на вытяжение позвоночника, чтобы уменьшить компрессию на межпозвоночные диски.

В 18:00 поужинаем — вас ждут вкусные и полезные вегетарианские блюда.

Асаны для здоровья спины, свободное время на мореАсаны для здоровья спины, свободное время на мореАсаны для здоровья спины, свободное время на мореАсаны для здоровья спины, свободное время на море
3 день

Продолжение программы

Повторение программы 2-7 дня.

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
4 день

Продолжение программы

Повторение программы 2-6 дня.

5 день

Продолжение программы

Повторение программы 2-6 дня.

6 день

Продолжение программы

Повторение программы 2-6 дня.

7 день

Программа на выбор

Повторение программы 2-6 дня.

8 день

Отъезд

Утром проведём финальную йога-практику и выселимся из отеля. Затем — индивидуальный трансфер до ж. -д. станции Якорная Щель или Лоо.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж. - д. станция Лоо или Якорная щель, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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