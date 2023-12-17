Начнём день в 07:00 с утренней йоги, а затем насладимся полезным сбалансированным завтраком. С 09:30 до 13:00 у вас будет свободное время: вы сможете погулять по берегу моря, подышать свежим бризом и побыть наедине с природой. После обеда — снова свободное время.

В 16:30 проведём вечернюю йогу. Будем выполнять простые асаны, чтобы расслабить зажатые мышцы, укрепить спину, улучшить гибкость и растяжку, расслаблять тело и ум. Акцент в йоге будем делать на вытяжение позвоночника, чтобы уменьшить компрессию на межпозвоночные диски.

В 18:00 поужинаем — вас ждут вкусные и полезные вегетарианские блюда.