6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по паркам и площадями Сочи Я познакомлю вас с ярким и уютным центром города: мы пройдемся по Площади искусств, центральному проспекту, скверу Морского порта и аллеям парка Ривьера. По пути я расскажу о Сочи и его жителях и помогу вам лучше понять наш веселый и неунывающий город.
Знакомство с шуточными памятниками и скульптурами Вы сможете поздороваться с Конем в пальто, посмотреть на морского царя и царицу (угадайте, кто из них держит трезубец?), увидеть типичного сочинского фотографа Гогу, посидеть на заветном мешке с гномами и кинуть в него на удачу монетку, рассмотреть настоящее Золотое Руно и узнать, как оно связано с историей города, попозировать уличному художнику и познакомиться с другими забавными памятниками Сочи.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Меня зовут Татьяна. Образование высшее техническое. В 2015 году закончила курсы экскурсоводов. Я очень люблю путешествовать сама, узнавать новое. Очень важно как экскурсовод (индивидуальный ГИД) представляет свой город. Я люблю Сочи, люблю историю, людей и с радостью поделюсь с Вами этой любовью. Я провожу только индивидуальные экскурсии (1-4 человека). Маршруты все разрабатываю сама и делаю это с большим желанием. Если Вам не нравятся стандартные групповые маршруты, добро пожаловать на мою экскурсию. Мы вместе составим маршрут по вашим интересам,возрасту, физическим возможностям, бюджету.
С Татьяной хоть на край света! Если бы не усталость, ходили бы бесконечно. Увлекательная прогулка, смотришь на город через призму творчества. Столько памятников в одном центре города!!! Удивительно! Маршрут потрясающий.
Надевайте удобную обувь,
Ирина
23 декабря 2018
В целом экскурсия понравилась, не было спешки, не заметили как пролетело время, всё, что нам хотелось, увидели.
Юлия
4 декабря 2018
Очень душевно провели время с Татьяной - интересно и познавательно!
Маршрут удобный, посмотрели много известных мест в центральной части города. Татьяна комментировала маршрут и достопримечательности историческими фактами.
Татьяна очень гибко реагирует на различные обстоятельства - спасибо ей большое!
В следующий свой приезд в Сочи обязательно обратимся ещё.
Анна
28 июля 2018
Татьяна - человек, который занимается по-настоящему любимым делом с огромнмы удовольствием и находится на своем месте.
Марина
29 марта 2018
Сегодня , 29 марта 2018 года, были на экскурсии с Татьяной. Татьяна - очень солнечный человек, прекрасный гид и интересный рассказчик. На экскурсии мы увидели не только веселые и креативные скульптуры Сочи, но и узнали историю города Сочи, о его знаковых событиях и выдающихся жителях. Обошли весь центр. Сделали сотню фотографий. Расставаться с Татьяной не хочется. Очень надеемся встретиться с ней еще раз и услышать новый увлекательный рассказ.
Сергей
10 декабря 2017
Татьяна- очень коммуникабельная! Мы провели отличный день. Тема у нас была забавные памятники. Весело и позитивно!
Вы побываете в тех местах, с которыми связаны наиболее интересные мифы и легенды.
Пройдете по некогда «мокрой» и «гнилой», а ныне — долине здоровья и сердцу курорта Сочи. Остановитесь у той самой пещеры, где жил дух Недр и прятал свои сокровища от людей. Проедете в Агурское ущелье и пройдете узкой тропинкой вдоль подножия Орлиных скал. Увидите Скалу Прометея и повстречаетесь с легендарной рекой Агурой, славящейся своими водопадами и порогами. И кроме того, подниметесь на гору, где когда-то, по легенде, находилось жилище языческого бога Ахина, владения которого охраняли большие кровожадные орлы.
На обзорной экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями курортного города, прогуляетесь по морскому причалу, побываете на местах съемок фильма «Бриллиантовая рука», узнаете о бархатных сезонах и фестивале «Кинотавр». Гора Ахун подарит вам незабываемые виды на окрестности и древние легенды о языческих богах. А в Олимпийском парке я расскажу вам о спортивной стороне жизни города, о грандиозных постройках и реализованных проектах, которые изменили жизнь Сочи.
Погрузиться в атмосферу 1930-х годов и познакомиться с эпохой расцвета курортного города
Один из самых ярких и успешных периодов истории Сочи пришелся на 30-ые годы XX века — именно этому отрезку советской эпохи посвящена наша прогулка. Вы проследите, как в небольшом курортном городке появлялись первые санатории, водолечебницы, архитектурные шедевры и развитая инфраструктура. Побываете на даче И.В. Сталина, где сохранились многие предметы мебели и личные вещи вождя. А после — окинете взглядом весь Сочи, зеленые горные вершины и морское побережье с башни на горе Ахун!
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
Помните, как Волька ибн Алёша с Хоттабычем влетели на ковре-самолете в бассейн дворца великого Падишаха, который оказался советским санаторием? А сцену утренней зарядки вокруг удивительного фонтана «Танцующие вакханки»? На прогулке по слегка заброшенному, но невероятно красивому парку санатория им. Орджоникидзе вы погрузитесь в атмосферу одного из самых популярных советских фильмов для детей, познакомитесь с историей и архитектурой комплекса и сделаете живописные снимки на фоне красот субтропического леса.
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Главная идея путешествия — сделать его по-настоящему уютным и даже семейным. Мы будем жарить рыбку на гриле и говорить о потрясающей истории Кавказа, съездим на винные и медовые дегустации. Прогуляемся по волшебному колхидскому лесу, который помнит эру Мезозоя. И навестим комплекс водопадов, где получаются отличные снимки!
Исследовать красивейшее место в окрестностях Сочи и перенестись на миллионы лет назад
Каньоны Псахо, без сомнения, возглавляют топ самых зрелищных и труднодоступных природных уголков Сочи. Добравшись в сердце заповедника на джипах, вы прогуляетесь по тропам самшитового леса, пройдете вдоль извилистого русла Мокрого каньона и перенесетесь в мезозойскую эру у тектонического разлома на месте древнего океана Тетис.
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Авторскую экскурсию я посвятила эпохе грандиозного строительства Сочи, чтобы показать его непростую и по-южному самобытную историю. Главными героями станут оригинальные строения, символизирующие морские и сухопутные ворота. На примере двух вокзалов вы узнаете, как создавалась культура градостроительства, присущая только черноморским курортам. Какие приемы использовали в архитектуре для отражения приморского колорита. Что за смыслы скрываются в мистических элементах фасадов и как стало возможным их появление в советскую эпоху. В результате вы взглянете на знакомые здания с нового ракурса и осознаете, как часто поразительные факты остаются незамеченными в самых людных местах города.
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Велотрекинг – это возможность за один день увидеть огромное количество природных объектов Сочи и Красной Поляны и зарядиться невероятной энергетикой. Мы проедем по живописному ущелью Ахцу, выпьем горячий чай у водопада Пасть Дракона в карстовом ущелье, побродим у развалин древней крепости и насладимся горными пейзажами и панорамами, от которых захватывает дух!
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
К этой исторической фигуре можно относиться по-разному, но факт остается фактом: Сочи стал самым значимым, популярным и красивым советским городом-курортом во многом благодаря Сталину. На экскурсии вы приоткроете завесу сочинских будней вождя народов и узнаете о его исторических решениях, связанных со строительством и развитием Сочи.