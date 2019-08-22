6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Конь в пальто, мешок гномов и другие шуточные скульптуры в разных уголках города

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Сочи – город с отличным чувством юмора.

На его солнечных улицах можно встретить не только суетливых торговцев и вальяжных туристов, но и целую россыпь крайне необычных скульптур: от важного многодетного отца до галантного Коня в английском пальто.

Эти забавные памятники, как правило, ничему особенно не посвящены и сделаны исключительно для настроения.

А отличное настроение во время нашей развлекательной прогулки по необычному маршруту гарантировано и взрослым, и детям!
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Забавные памятники Сочи
Забавные памятники Сочи

Что вас ждет

Прогулка по паркам и площадями Сочи
Я познакомлю вас с ярким и уютным центром города: мы пройдемся по Площади искусств, центральному проспекту, скверу Морского порта и аллеям парка Ривьера. По пути я расскажу о Сочи и его жителях и помогу вам лучше понять наш веселый и неунывающий город.

Знакомство с шуточными памятниками и скульптурами
Вы сможете поздороваться с Конем в пальто, посмотреть на морского царя и царицу (угадайте, кто из них держит трезубец?), увидеть типичного сочинского фотографа Гогу, посидеть на заветном мешке с гномами и кинуть в него на удачу монетку, рассмотреть настоящее Золотое Руно и узнать, как оно связано с историей города, попозировать уличному художнику и познакомиться с другими забавными памятниками Сочи.

Забавные памятники Сочи
Забавные памятники Сочи
Забавные памятники Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день! Меня зовут Татьяна. Образование высшее техническое. В 2015 году закончила курсы экскурсоводов. Я очень люблю путешествовать сама, узнавать новое. Очень важно как экскурсовод (индивидуальный ГИД) представляет свой город. Я люблю Сочи, люблю историю, людей и с радостью поделюсь с Вами этой любовью. Я провожу только индивидуальные экскурсии (1-4 человека). Маршруты все разрабатываю сама и делаю это с большим желанием. Если Вам не нравятся стандартные групповые маршруты, добро пожаловать на мою экскурсию. Мы вместе составим маршрут по вашим интересам,возрасту, физическим возможностям, бюджету.
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 августа 2019
С Татьяной хоть на край света! Если бы не усталость, ходили бы бесконечно. Увлекательная прогулка, смотришь на город через призму творчества. Столько памятников в одном центре города!!! Удивительно! Маршрут потрясающий.
Надевайте удобную обувь,
23 декабря 2018
В целом экскурсия понравилась, не было спешки, не заметили как пролетело время, всё, что нам хотелось, увидели.
4 декабря 2018
Очень душевно провели время с Татьяной - интересно и познавательно!
Маршрут удобный, посмотрели много известных мест в центральной части города. Татьяна комментировала маршрут и достопримечательности историческими фактами.
Татьяна очень гибко реагирует на различные обстоятельства - спасибо ей большое!
В следующий свой приезд в Сочи обязательно обратимся ещё.
28 июля 2018
Татьяна - человек, который занимается по-настоящему любимым делом с огромнмы удовольствием и находится на своем месте.
29 марта 2018
Сегодня , 29 марта 2018 года, были на экскурсии с Татьяной. Татьяна - очень солнечный человек, прекрасный гид и интересный рассказчик. На экскурсии мы увидели не только веселые и креативные скульптуры Сочи, но и узнали историю города Сочи, о его знаковых событиях и выдающихся жителях. Обошли весь центр. Сделали сотню фотографий. Расставаться с Татьяной не хочется. Очень надеемся встретиться с ней еще раз и услышать новый увлекательный рассказ.
Сергей
10 декабря 2017
Татьяна- очень коммуникабельная! Мы провели отличный день. Тема у нас была забавные памятники. Весело и позитивно!

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