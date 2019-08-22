6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сочи – город с отличным чувством юмора. На его солнечных улицах можно встретить не только суетливых торговцев и вальяжных туристов, но и целую россыпь крайне необычных скульптур: от важного многодетного отца до галантного Коня в английском пальто. Эти забавные памятники, как правило, ничему особенно не посвящены и сделаны исключительно для настроения. А отличное настроение во время нашей развлекательной прогулки по необычному маршруту гарантировано и взрослым, и детям!

Что вас ждет

Прогулка по паркам и площадями Сочи

Я познакомлю вас с ярким и уютным центром города: мы пройдемся по Площади искусств, центральному проспекту, скверу Морского порта и аллеям парка Ривьера. По пути я расскажу о Сочи и его жителях и помогу вам лучше понять наш веселый и неунывающий город.

Знакомство с шуточными памятниками и скульптурами

Вы сможете поздороваться с Конем в пальто, посмотреть на морского царя и царицу (угадайте, кто из них держит трезубец?), увидеть типичного сочинского фотографа Гогу, посидеть на заветном мешке с гномами и кинуть в него на удачу монетку, рассмотреть настоящее Золотое Руно и узнать, как оно связано с историей города, попозировать уличному художнику и познакомиться с другими забавными памятниками Сочи.