Маршрут: Адлер (или Сочи) - санаторий им. Орджоникидзе - Тисо-самшитовая роща в Хосте - Адлер (или Сочи).

Прогулка (автомобильная и пешая) по живописным местам займет 5-6 часов.

Заброшенный санаторий им. Серго Орджоникидзе - удивительная и уникальная локация для прогулки и фотосессии. Санаторий расположен на склоне горы ⛰️ Быхта над Черным морем (Хостинский район). Здесь каждая часть постройки, и даже лестницы, представляют собой произведение искусства в стиле сталинского ампира.

Тисо-самшитовая роща в Хосте. Одно из самых интересных мест Большого Сочи. Прогулка 👣 по Большому кольцу (5 км горной тропы с подъемами и спусками) и тропе «В глубь веков» (900 м от развалин древней крепости к началу каньона реки Хоста — так называемым «Чертовым воротам») — займет около трех часов. Тисо-самшитовая роща хороша в любое время года. Сказочная природа. В красивых 🤩 местах устроены смотровые площадки.