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Таинственный мир Сочи

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Сочи
Таинственный мир Сочи
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 💧Водопады
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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Таинственный мир Сочи
Таинственный мир Сочи

Что вы увидите

  • Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе
  • уникальный реликтовый лес
  • водопады
  • великолепные панорамные виды на горы
  • Чертовы ворота
Маршрут: Адлер (или Сочи) - санаторий им. Орджоникидзе - Тисо-самшитовая роща в Хосте - Адлер (или Сочи).
Прогулка (автомобильная и пешая) по живописным местам займет 5-6 часов.
Заброшенный санаторий им. Серго Орджоникидзе - удивительная и уникальная локация для прогулки и фотосессии. Санаторий расположен на склоне горы ⛰️ Быхта над Черным морем (Хостинский район). Здесь каждая часть постройки, и даже лестницы, представляют собой произведение искусства в стиле сталинского ампира.
Тисо-самшитовая роща в Хосте. Одно из самых интересных мест Большого Сочи. Прогулка 👣 по Большому кольцу (5 км горной тропы с подъемами и спусками) и тропе «В глубь веков» (900 м от развалин древней крепости к началу каньона реки Хоста — так называемым «Чертовым воротам») — займет около трех часов. Тисо-самшитовая роща хороша в любое время года. Сказочная природа. В красивых 🤩 местах устроены смотровые площадки.
Что входит
  • стоимость входных билетов
Что не входит
  • перекус
  • обед
  • чай
  • кофе
Начало
🚩 Адлер (или Сочи), КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
Таинственный мир Сочи
Таинственный мир Сочи
Таинственный мир Сочи
Таинственный мир Сочи
Таинственный мир Сочи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ШиК А.
ШиК А.
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