Заброшенный санаторий

Санаторий им. Серго Орджоникидзе — удивительная и уникальная локация для прогулки и фотосессии. Санаторий расположен на склоне горы ⛰️ Быхта над Чёрным морем (Хостинский район). Здесь каждая часть постройки, и даже лестницы, представляют собой произведение искусства в стиле сталинского ампира.

Сказочная природа

Прогулка 👣 по Большому кольцу (5 км горной тропы с подъёмами и спусками) и тропе «В глубь веков» (900 м от развалин древней крепости к началу каньона реки Хоста — так называемым «Чёртовым воротам») — займёт около трёх часов. Тисо-самшитовая роща хороша в любое время года. В красивых 🤩 местах устроены смотровые площадки.

Важная информация

Обязательно удобная треккинговая обувь, спортивная одежда по погоде и вода.