Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе и Тисо-самшитовая роща в Хосте

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Сочи
Мы посетим одни из самых интересных мест Большого Сочи — Тисо-самшитовую рощу в Хосте и заброшенный санаторий им. Серго Орджоникидзе — удивительная и уникальная локация для прогулки и фотосессии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 18 750 ₽ за экскурсию

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Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе и Тисо-самшитовая роща в Хосте
Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе и Тисо-самшитовая роща в Хосте

Что вы увидите

  • Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе
  • Уникальный реликтовый лес
  • Водопады
  • Великолепные панорамные виды на горы
  • Чёртовы ворота
Заброшенный санаторий
Санаторий им. Серго Орджоникидзе — удивительная и уникальная локация для прогулки и фотосессии. Санаторий расположен на склоне горы ⛰️ Быхта над Чёрным морем (Хостинский район). Здесь каждая часть постройки, и даже лестницы, представляют собой произведение искусства в стиле сталинского ампира.
Сказочная природа
Прогулка 👣 по Большому кольцу (5 км горной тропы с подъёмами и спусками) и тропе «В глубь веков» (900 м от развалин древней крепости к началу каньона реки Хоста — так называемым «Чёртовым воротам») — займёт около трёх часов. Тисо-самшитовая роща хороша в любое время года. В красивых 🤩 местах устроены смотровые площадки.
Важная информация
Обязательно удобная треккинговая обувь, спортивная одежда по погоде и вода.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе и Тисо-самшитовая роща в Хосте
Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе и Тисо-самшитовая роща в Хосте
Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе и Тисо-самшитовая роща в Хосте
Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе и Тисо-самшитовая роща в Хосте
Заброшенный санаторий им. Орджоникидзе и Тисо-самшитовая роща в Хосте

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ШиК А.
ШиК А.
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