Санаторий им. Серго Орджоникидзе — удивительная и уникальная локация для прогулки и фотосессии. Санаторий расположен на склоне горы ⛰️ Быхта над Чёрным морем (Хостинский район). Здесь каждая часть постройки, и даже лестницы, представляют собой произведение искусства в стиле сталинского ампира.
Сказочная природа
Прогулка 👣 по Большому кольцу (5 км горной тропы с подъёмами и спусками) и тропе «В глубь веков» (900 м от развалин древней крепости к началу каньона реки Хоста — так называемым «Чёртовым воротам») — займёт около трёх часов. Тисо-самшитовая роща хороша в любое время года. В красивых 🤩 местах устроены смотровые площадки.
Важная информация
Обязательно удобная треккинговая обувь, спортивная одежда по погоде и вода.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Входные билеты.
Что не входит
Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.