Что вас ожидает

Мы посетим недействующий санаторий Орджоникидзе

Пока вы ищете лучшие ракурсы для фото и любуетесь помпезной архитектурой этого дворца для народа, гид расскажет, как он строился и почему сейчас не работает. Совсем скоро санаторий будет закрыт на реконструкцию, поэтому это последний шанс увидеть его в таком виде.

Побываете в легендарном месте — на даче полковника Квитко

Местные называют ее домом с привидениями. Вы услышите биографию хозяина дачи — господина Квитко — в прошлом известного человека. Выясните, что находилось здесь в советские годы и почему на этой территории людям иногда мерещатся призраки…

И заглянете в старый ресторан на горе Ахун

Со смотровой башни полюбуетесь потрясающим видом на город и море. Не все знают, но в этом лесу есть еще одна заброшка — старинный ресторан, печальную историю которого откроется вам по дороге на гору. А еще узнаете, почему Ахун так называется и что же тут было раньше.