Заброшки по городу Сочи

Вас ждет интересная экскурсия! Мы посетим недействующий санаторий Орджоникидзе

Вас ждет интересная экскурсия! Мы посетим недействующий санаторий Орджоникидзе.

Побываете в легендарном месте — на даче полковника Квитко.

И заглянете в старый ресторан на горе Ахун.
Заброшки по городу Сочи
Заброшки по городу Сочи
Заброшки по городу Сочи
Заброшки по городу Сочи
Заброшки по городу Сочи
Заброшки по городу Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Заброшенный ресторан на горе Ахун
  • Недействующий санаторий Ордженекидзе
  • Дача полковника Квитко
Что вас ожидает
Мы посетим недействующий санаторий Орджоникидзе
Пока вы ищете лучшие ракурсы для фото и любуетесь помпезной архитектурой этого дворца для народа, гид расскажет, как он строился и почему сейчас не работает. Совсем скоро санаторий будет закрыт на реконструкцию, поэтому это последний шанс увидеть его в таком виде.
Побываете в легендарном месте — на даче полковника Квитко
Местные называют ее домом с привидениями. Вы услышите биографию хозяина дачи — господина Квитко — в прошлом известного человека. Выясните, что находилось здесь в советские годы и почему на этой территории людям иногда мерещатся призраки…
И заглянете в старый ресторан на горе Ахун
Со смотровой башни полюбуетесь потрясающим видом на город и море. Не все знают, но в этом лесу есть еще одна заброшка — старинный ресторан, печальную историю которого откроется вам по дороге на гору. А еще узнаете, почему Ахун так называется и что же тут было раньше.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Стандартное предложение
900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет на дачу Квитко — 100 рублей с человека
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы подъедем к ближайшей от вас остановке
Завершение: Мы обязательно отвезём вас туда от куда забирали
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, Суббота, Воскресенье 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Пятница, Суббота, Воскресенье 13:00

Николай И.
Николай И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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