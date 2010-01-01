На современном курорте, среди известных достопримечательностей 🏛️ и шикарной природы, прячется таинственное здание дачи полковника Квитко, заброшенный ресторан на горе Ахун и опустевший санаторий Орджоникидзе. В этих местах, где время остановилось, вы увидите прошлое Сочи и окажетесь в атмосфере нескольких эпох города-курорта.

Дача Квитко самая загадочная достопримечательность 🏛️, с неоднозначной и таинственной историей 📖. Любителей мистики не оставят равнодушными развалины особняка и открывающиеся виды на морские просторы.

Санаторий им. Орджоникидзе - это популярный санаторий, с сильной лечебной базой, принимал гостей со всей страны вплоть до 2010 года, когда был закрыт на реконструкцию, которая так и не началась. Вы сделаете фотографии 📸 на фоне знаменитого фонтана ⛲ «Танцующие Вакханки»., а территория санатория — мини-версия Сочинского дендрария с экзотическими и вечнозелеными растениями.

Заброшенный рестаран на горе Ахун- увидите развалины богатого прошлого, поднимитесь по широким лестницам и ощутите мистическую атмосферу, наполненную духом тайн и приключений