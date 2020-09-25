4 отзыва оставили туристы

Краснополянские пейзажи Наше путешествие начинается от отметки 540 м над уровнем моря 🌊, откуда мы взлетим на фуникулере аж до высоты 2200 м! Уже с канатной дороги вы полюбуетесь панорамами на посёлки Эсто-садок и Красную Поляну, а затем вас ждёт небольшая обзорная экскурсия ⛳ по знаменитому курорту и его окрестностям. Вы услышите обо всех локациях горного кластера и поймете, где и какие соревнования проходили во время Олимпиады-2014.
Флора и фауна хребта Аибга После отправимся на небольшую прогулку 👣 по Альпийским лугам Западного Кавказа. Пестрый цветочный ковер застилает эти места: здесь есть и лекарственные, и ядовитые растения. Некоторые из них вы встретите только на территории Западного Кавказа, а другие занесены в Красную книгу РФ. Мы увидим первый трехтысячник на Кавказском хребте и самую влажную гору в России — я объясню, почему она так называется. Велика вероятность, что нам встретятся и дикие краснокнижные животные — кавказские серны.
Кавказ в свете вечерней зари Закат — кульминационный момент нашего путешествия. Последние лучи солнца окрасят горы ⛰️ в удивительные тона: сохраните этот момент на пленку или в своем сердце. А припасенный травяной чай дополнит палитру впечатлений.
Организационные детали
Маршрут средней сложности, не требует специальных навыков и подходит путешественникам старше 7 лет; набор высоты — 250 м.
Отдельно оплачивается канатная дорога на курорт до высоты 2200 м: 1200 рублей при покупке онлайн или 1300 рублей в кассе на месте. Чай входит в стоимость.
Начало и место завершения
🚩 в Красной Поляне
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Красная поляна — это дом моей мечты. Я люблю природу и исследую ее при каждой возможности. По образованию я журналист, также прошла переподготовку на гида по Сочи, а еще долго работала в заповеднике, что, конечно, также наложило отпечаток на мои экскурсии. Среди моих гостей были знаменитые артисты и политики, дети-сироты и пенсионеры. Все остались довольны. Приходите и вы, я буду рада встрече!
Мы встретились у́ высоты 960, так как жили в горки Панорама. Я приобрела экскурсию в качестве романтической прогулки в день рождения мужа. Но не ожидала, что прогулка по альпийским лугам будет в виде крутого спуска и подъема и даже засомневалась вначале, что мне удастся все это преодолеть. Но это круто, это невероятно, это запоминающееся событие!!! Прекрасный рассказчик, Ксения, давала нам отдохнуть и угощала нас божественным каштановым чаем Вообще, мне кажется, я прошла весь путь легко, благодаря этому напитку. И аромат осеннего альпийского луга останется в моей памяти надолго!
Анастасия
9 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия! Ксения рассказывала все очень интересно и понятно. С погодой повезло, облака стали появляться после того как мы уже прошло маршрут. Ответила на все наши вопросы. Рекомендуем от души!
Александра
14 августа 2020
Прекрасная экскурсия! Отличный способ совместить приятное с полезным! :) Можно увидеть красивые места и узнать много интересного. Спасибо экскурсоводу Ксении!
Светлана
11 августа 2020
Замечательная прогулка! С Ксенией мы совпали в мировоззрении и было очень интересно! Человек обожает животных и растения, очень эрудированная девушка, интересно общаться на любую тему :), нашла общий язык с мальчишками 14 и 10 лет - дети в восторге! С собой обязательно ветровку (внизу 29 - наверху 17-19 (10 августа)), и воду (пытаясь сделать лучшие фото заката вверх неслись сайгаками и пить хотели неимоверно). С моей точки зрения начинать лучше пораньше - в 17. 30, что-бы не суетясь сфотографировать закат, а это лучшие фото за отпуск!!! Спортивная обувь - обязательна (спуск достаточно крутой). Впечатлении море!!! Очень рекомендую!!!