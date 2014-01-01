Начало экскурсии обговаривается с вами

Посетим ландшафтный парк с сероводородными источниками, откуда пошло становление Сочи как курорта.
Мы поднимемся на Орлиные скалы, где по приданию был прикован Прометей.
Прогуляемся среди водопадов, как оборудованных так и диких, до которых нам придется идти по субтропическому лесу.
Выпьем чашечку кофе с головокружительным видом на Агурское ущелье и Агурские водопады.
Я угощу вас настоящим чаем на чайной плантации.
Мы будем кормить животных и наблюдать за их любопытством.
Я расскажу вам историю этих мест, научу разбираться в местных растениях, ориентироваться на местности и ходить по сложному рельефу.
Побываем на эко-ферме с настоящим ипподромом и фермерским рестораном.
Мы можем искупаться в водопадах, даже в безлюдных.
Мы посетим семейную винодельню и проведем дегустацию местного вина.
Организационные моменты
Места в которые мы поедем будут зависеть от уровня физ. подготовки и желания гостей, поэтому вход в места посещения оплачивается отдельно.
Мы будем гулять по природе. Каблуки и галстуки необходимо оставить дома, удобные кроссовки будут вам в помощь, остальное возьму с собой
Пообедать мы можем в прекрасном ресторане или устроить пикник на природе.
Едем на легковом авто фольцваген поло. При желании гостей можем поменять авто на бизнес-класс.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Билет
13 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Транспортное обслуживание
Что не входит
Вход в места посещения
Где начинаем и завершаем
Начало: Я готов забрать вас из любого места
Завершение: Я привезу вас, куда скажете
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.