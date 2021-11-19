На этой экскурсии по атмосферным заброшенным местам Сочи вас ждут незабываемые приключения и настоящий экстрим!

Мы посетим Дачу Сталина

Побываем в легендарном месте - на даче полковника Квитко.

И конечно же, заглянем в старый ресторан на горе Ахун с настоящими призраками!

В каждом городе есть места, которые считаются гиблыми или просто неудачными. В Сочи широко известных локаций с зашкаливающим уровнем таинственности и недосказанности не так много, но тем не менее они имеются.

Дача Сталина — одна из 20 личных загородных резиденций, в которых любил время от времени бывать «отец народов». Сочинская дача — самая любимая, часто посещаемая. Дача Сталина в Сочи (также дача «Зелёная роща», дача «Новая Мацеста») — музейный комплекс, дом-музей на территории санатория «Зелёная роща» в микрорайоне Новая Мацеста Хостинского района города Сочи, располагающийся в здании бывшей дачи Сталина. На этой даче он регулярно отдыхал и проходил лечение от ревматизма с конца 1920-х годов.

Дача Квитко

Одним из мистических зданий Хостинского района Сочи, его Домом с приведениями, является бывшая дача полковника Андрея Квитко (Квитка), ставшая после революции санаторием «Красный штурм». С этим домом связано множество легенд и всевозможных домыслов.

Ресторан на горе Ахун

Ресторан был построен по проекту архитектора Давида Числиева и открыт в 1937 году. Невероятной красоты здание с колоннами, аркой, широкой лестницей, залы, в том числе круглый, и террасы на площади 1000 кв. м. Это место в свое время было очень популярным.