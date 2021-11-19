Живописные «заброшки» Сочи

Живописные «заброшки» Сочи
Живописные «заброшки» Сочи
Живописные «заброшки» Сочи
Живописные «заброшки» Сочи
Живописные «заброшки» Сочи
Живописные «заброшки» Сочи
Живописные «заброшки» Сочи
Живописные «заброшки» Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
На этой экскурсии по атмосферным заброшенным местам Сочи вас ждут незабываемые приключения и настоящий экстрим!
Мы посетим Дачу Сталина
Побываем в легендарном месте - на даче полковника Квитко.
И конечно же, заглянем в старый ресторан на горе Ахун с настоящими призраками!
В каждом городе есть места, которые считаются гиблыми или просто неудачными. В Сочи широко известных локаций с зашкаливающим уровнем таинственности и недосказанности не так много, но тем не менее они имеются.
Дача Сталина — одна из 20 личных загородных резиденций, в которых любил время от времени бывать «отец народов». Сочинская дача — самая любимая, часто посещаемая. Дача Сталина в Сочи (также дача «Зелёная роща», дача «Новая Мацеста») — музейный комплекс, дом-музей на территории санатория «Зелёная роща» в микрорайоне Новая Мацеста Хостинского района города Сочи, располагающийся в здании бывшей дачи Сталина. На этой даче он регулярно отдыхал и проходил лечение от ревматизма с конца 1920-х годов.

Дача Квитко

Одним из мистических зданий Хостинского района Сочи, его Домом с приведениями, является бывшая дача полковника Андрея Квитко (Квитка), ставшая после революции санаторием «Красный штурм». С этим домом связано множество легенд и всевозможных домыслов.

Ресторан на горе Ахун

Ресторан был построен по проекту архитектора Давида Числиева и открыт в 1937 году. Невероятной красоты здание с колоннами, аркой, широкой лестницей, залы, в том числе круглый, и террасы на площади 1000 кв. м. Это место в свое время было очень популярным.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Трансфер. услуги гида
Что не входит?
  • Обязательные расходы
  • Дача Сталина - 350₽
  • Дача Квитко - 100₽
Место начала и завершения?
ТРЦ "Моремолл"
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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