Маршрут начинается на пике горы: стартуем с Южного сектора курорта. Я встречу вас утром и буду сопровождать весь день: подберу идеальные трассы, отталкиваясь от вашего уровня катания, и конечно, поделюсь лайфхаком, как не стоять в очереди на канатную дорогу. Как инструктор НЛИ, помогу скорректировать технику тем, кто катается на горных лыжах. Вы перестанете уставать, а ваша траектория спуска станет идеальной.
Как местный житель и гид я с удовольствием поделюсь с вами полезной информацией о курортах Красной Поляны. Вы узнаете, как выглядели эти места до Олимпиады, как создавались места отдыха, с чего всё начиналось — и что запланировано на будущее. И конечно, я расскажу, где в Роза Хутор можно перекусить и прогуляться самостоятельно. Не сомневайтесь, после дня в моей компании вы будете ориентироваться на курорте, как местный!