Я — сертифицированный инструктор по горнолыжному виду спорта и местный житель. Со мной в вашем ритме и не теряя ни минуты в ожидании, вы научитесь катанию, технике, правилам безопасности на склонах и увидите лучшие маршруты курорта! Оседлаете горные вершины, узнаете об истории этих мест и научитесь ориентироваться здесь как «свой».

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поставить технику

Маршрут начинается на пике горы: стартуем с Южного сектора курорта. Я встречу вас утром и буду сопровождать весь день: подберу идеальные трассы, отталкиваясь от вашего уровня катания, и конечно, поделюсь лайфхаком, как не стоять в очереди на канатную дорогу. Как инструктор НЛИ, помогу скорректировать технику тем, кто катается на горных лыжах. Вы перестанете уставать, а ваша траектория спуска станет идеальной.

Познакомиться с курортом

Как местный житель и гид я с удовольствием поделюсь с вами полезной информацией о курортах Красной Поляны. Вы узнаете, как выглядели эти места до Олимпиады, как создавались места отдыха, с чего всё начиналось — и что запланировано на будущее. И конечно, я расскажу, где в Роза Хутор можно перекусить и прогуляться самостоятельно. Не сомневайтесь, после дня в моей компании вы будете ориентироваться на курорте, как местный!

Организационные детали