Знакомство с Красной Поляной в компании горнолыжного гида

Отточить технику катания в окружении захватывающих дух горных пейзажей

Я — сертифицированный инструктор по горнолыжному виду спорта и местный житель.

Со мной в вашем ритме и не теряя ни минуты в ожидании, вы научитесь катанию, технике, правилам безопасности на склонах и увидите лучшие маршруты курорта! Оседлаете горные вершины, узнаете об истории этих мест и научитесь ориентироваться здесь как «свой».
Знакомство с Красной Поляной в компании горнолыжного гида
Знакомство с Красной Поляной в компании горнолыжного гида
Знакомство с Красной Поляной в компании горнолыжного гида
Знакомство с Красной Поляной в компании горнолыжного гида
Знакомство с Красной Поляной в компании горнолыжного гида
Знакомство с Красной Поляной в компании горнолыжного гида
Знакомство с Красной Поляной в компании горнолыжного гида
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поставить технику

Маршрут начинается на пике горы: стартуем с Южного сектора курорта. Я встречу вас утром и буду сопровождать весь день: подберу идеальные трассы, отталкиваясь от вашего уровня катания, и конечно, поделюсь лайфхаком, как не стоять в очереди на канатную дорогу. Как инструктор НЛИ, помогу скорректировать технику тем, кто катается на горных лыжах. Вы перестанете уставать, а ваша траектория спуска станет идеальной.

Познакомиться с курортом

Как местный житель и гид я с удовольствием поделюсь с вами полезной информацией о курортах Красной Поляны. Вы узнаете, как выглядели эти места до Олимпиады, как создавались места отдыха, с чего всё начиналось — и что запланировано на будущее. И конечно, я расскажу, где в Роза Хутор можно перекусить и прогуляться самостоятельно. Не сомневайтесь, после дня в моей компании вы будете ориентироваться на курорте, как местный!

Организационные детали

  • На экскурсию допускаются дети от 12 лет
  • Вам нужно заранее приобрести билет на канатную дорогу: от 3500 руб. (стоимость меняется в течение года, точную цену уточняйте в переписке)
  • Я жду вас уже с полным комплектом снаряжения. Если чего-то не хватает, на курорте работает прокат.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главной канатной дороги курорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏆Активный отдых🏡Выездные☀️На весь деньКрасная полянаКрасная поляна зимойЭкскурсии по Московской области и ближайшему Подмосковью🍀Природа и пейзажи🔭Обзорные

Похожие туры в Сочи

Горнолыжный тур на Красную Поляну
7 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Красная Поляна - знаменитый курорт Западного Кавказа
Россия, Краснодарский край, Сочи
26 фев
39 000 за 1 человека
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
Горнолыжная экскурсия по курортам Красной Поляны
Провести день на трассах одного из 3 курортов и улучшить технику катания с гидом-инструктором
5 янв
6 янв
7 янв
8 янв
12 000 за всё до 4 чел.
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
2 отзыва
Курорты Красной Поляны: экскурсия с горнолыжным гидом
Сориентироваться на снежных трассах, получить полезные лайфхаки и прокатиться в отличной компании
Завтра
5 янв
6 янв
7 янв
6 500 за 1 человека
Тур-знакомство с Красной Поляной
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Азамат
Азамат
Нет отзывов
Тур-знакомство с Красной Поляной
Мы создали этот маршрут, чтобы открыть вам красоту местной природы
ул. Ленина, 231, Сочи
Сегодня
Завтра
5 янв
6 янв
1 000 за 1 человека
Великолепные дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Великолепные дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
Приглашаю вас познакомиться со знаменитой Красной поляной
Мы за вами заедем
8 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Красной поляне
1.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
5
4 отзыва
Фотопрогулка в Красной поляне
Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи
Завтра
5 янв
6 янв
7 янв
6 000 за всё до 5 чел.
Фотосессия в Красной Поляне
4.5 часа
🚗 На машине
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
5
1 отзыв
Фотосессия в Красной Поляне
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Трансфер от отеля в центре Сочи
Сегодня
5 янв
9 900 за всё до 4 чел.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Яна
Яна
4.5
2 отзыва
Горнолыжные курорты Красной Поляны
На этой экскурсии вас ждут самые захватывающие виды и увлекательные развлечения Красной Поляны
Сочи и Адлер, ближайшая остановка к вам
Сегодня
Завтра
5 янв
6 янв
800 за 1 человека
Новогодний фототур в Красную Поляну
3.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Саша
Саша
Нет отзывов
Новогодний фототур в Красную Поляну
Новогодний фототур на курорт Красная Поляна. Едем в волшебную атмосферу праздника и веселья в окружении снежных гор
ул. Вокзальная, 7, Ж/Д станция Олимпийский парк
13 000 за всё до 4 чел.
Отдых на Красной Поляне
7 дней
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Отдых на Красной Поляне
Завтракать с видом на горы, побывать в маленькой русской Швейцарии
Красная Поляна
11 июня
18 июня
25 июня
2 июля
от 4300037 980 за 1 человека
Идеальный горнолыжный день на курортах Красной Поляны
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
Нет отзывов
Идеальный горнолыжный день на курортах Красной Поляны
Ваш идеальный день на горнолыжном курорте
с. Эстосадок
от 9 800 за всё до 2 чел.
Авторский тур по Красной Поляне с аквапарком Галактика
9 часов
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Авторский тур по Красной Поляне с аквапарком Галактика
Хотите провести один день под облаками среди гор
С центра Сочи и с Адлера - от остановок
15 янв
16 янв
17 янв
18 янв
500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🧭
ТАМ