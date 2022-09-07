Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений

Разгадать архитектуру парка, разглядеть тайную жизнь деревьев и узнать, где коленки у кипариса

5
1 отзыв
Я работаю с экзотическими растениями и успела хорошо узнать их повадки, привычки и ежедневную рутину.

На экскурсии вы поймете, что цветы и деревья — не просто красивые декорации, а большой, живой и дружелюбный мир, двери которого только нужно открыть.

И на примере архитектурного замысла парка увидите, как творческое сотрудничество человека и природы делает наш мир краше и интереснее.
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
Парк «Южные культуры»: прогулка с переводчиком с языка растений
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Описание

Что вас ожидает

Тайны царства растений

Мой подход заключается в глубоком убеждении, что растения — это разумные живые организмы. У каждого из них есть историческая родина и память о предках, свои привычки, жизненные проблемы и ежедневные задачи — совсем как у людей. В любой момент они готовы прийти нам на помощь. Я открою дверь в этот молчаливый, но многогранный мир.
Вы поймёте, почему одно растение долговечно, высоко и статно, а другое вынуждено каждый день бороться за жизнь и цепляться за своих соседей плетьми-руками. Убедитесь, что сказка об аленьком цветочке не такая уж и сказка. Узнаете, почему коленки для кипариса имеют большое значение — и обретете много новых друзей.

Парк как картина из растений

Вы познакомитесь с очаровательным парком «Южные культуры» — местом соединения жизненной энергии растений и творчества человеческой мысли. Но чтобы разглядеть его во всей красе, необходимо понять замысел архитектора. Вы увидите, что парк — это большая картина, где вместо красок используются растения, и каждого из них есть своя задача. Подышете целебным фитонцидно-морским воздухом и заберете с собой нотку гармонии со всем окружающим.

Организационные детали

  • Лучше встретиться в первой половине дня, чтобы у вас было больше времени погулять по парку после завершения экскурсии
  • Протяженность маршрута около 2 километров
  • Стоимость входного билета в парк — 300 руб. /взрослые, 150 руб. /дети от 7 до 14 лет. Есть льготы.
  • У парка три входа. Перед посещением мы заранее договоримся, у какого входа встречаемся.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алексей
7 сен 2022
Благодарим гида Татьяну за увлекательную и познавательную экскурсию!
Мы получили огромное удовольствие от живого контакта с известными и новыми для нас растениями и деревьями. Узнали историю появления и дальнейшего формирования парка. С какой целью высаживались те или иные растения в этом климате. Времена цветения и многие другие интересные факты.
Особенный шарм парку придаёт пруд с многообразием птиц, рыб и черепах.
Рекомендуем также посетить парк в вечернее время, когда работает программа Оживший парк.
Желаем Татьяне дальнейших творческих успехов! Спасибо и до новых встреч!

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