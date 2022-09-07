Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Тайны царства растений
Мой подход заключается в глубоком убеждении, что растения — это разумные живые организмы. У каждого из них есть историческая родина и память о предках, свои привычки, жизненные проблемы и ежедневные задачи — совсем как у людей. В любой момент они готовы прийти нам на помощь. Я открою дверь в этот молчаливый, но многогранный мир. Вы поймёте, почему одно растение долговечно, высоко и статно, а другое вынуждено каждый день бороться за жизнь и цепляться за своих соседей плетьми-руками. Убедитесь, что сказка об аленьком цветочке не такая уж и сказка. Узнаете, почему коленки для кипариса имеют большое значение — и обретете много новых друзей.
Парк как картина из растений
Вы познакомитесь с очаровательным парком «Южные культуры» — местом соединения жизненной энергии растений и творчества человеческой мысли. Но чтобы разглядеть его во всей красе, необходимо понять замысел архитектора. Вы увидите, что парк — это большая картина, где вместо красок используются растения, и каждого из них есть своя задача. Подышете целебным фитонцидно-морским воздухом и заберете с собой нотку гармонии со всем окружающим.
Организационные детали
Лучше встретиться в первой половине дня, чтобы у вас было больше времени погулять по парку после завершения экскурсии
Протяженность маршрута около 2 километров
Стоимость входного билета в парк — 300 руб. /взрослые, 150 руб. /дети от 7 до 14 лет. Есть льготы.
У парка три входа. Перед посещением мы заранее договоримся, у какого входа встречаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сочи
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Мне 34 года,
я живу в самом солнечном городе России — Сочи! С 2018 года работаю экскурсоводом Кавказского заповедника, в том числе в Тисо-самшитовой роще и Парке «Южные культуры». Влюбилась в Природу, верю в интеллект и разум каждого растения, провожу природоведческие экскурсии, познакомлю с растением, буду вашим переводчиком🌱. Проходила специальное обучение на экскурсовода, имею подтверждающее компетенцию документы.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
7 сен 2022
Благодарим гида Татьяну за увлекательную и познавательную экскурсию! Мы получили огромное удовольствие от живого контакта с известными и новыми для нас растениями и деревьями. Узнали историю появления и дальнейшего формирования парка. С какой целью высаживались те или иные растения в этом климате. Времена цветения и многие другие интересные факты. Особенный шарм парку придаёт пруд с многообразием птиц, рыб и черепах. Рекомендуем также посетить парк в вечернее время, когда работает программа Оживший парк. Желаем Татьяне дальнейших творческих успехов! Спасибо и до новых встреч!