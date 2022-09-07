Я работаю с экзотическими растениями и успела хорошо узнать их повадки, привычки и ежедневную рутину. На экскурсии вы поймете, что цветы и деревья — не просто красивые декорации, а большой, живой и дружелюбный мир, двери которого только нужно открыть. И на примере архитектурного замысла парка увидите, как творческое сотрудничество человека и природы делает наш мир краше и интереснее.

Описание

Что вас ожидает

Тайны царства растений

Мой подход заключается в глубоком убеждении, что растения — это разумные живые организмы. У каждого из них есть историческая родина и память о предках, свои привычки, жизненные проблемы и ежедневные задачи — совсем как у людей. В любой момент они готовы прийти нам на помощь. Я открою дверь в этот молчаливый, но многогранный мир.

Вы поймёте, почему одно растение долговечно, высоко и статно, а другое вынуждено каждый день бороться за жизнь и цепляться за своих соседей плетьми-руками. Убедитесь, что сказка об аленьком цветочке не такая уж и сказка. Узнаете, почему коленки для кипариса имеют большое значение — и обретете много новых друзей.

Парк как картина из растений

Вы познакомитесь с очаровательным парком «Южные культуры» — местом соединения жизненной энергии растений и творчества человеческой мысли. Но чтобы разглядеть его во всей красе, необходимо понять замысел архитектора. Вы увидите, что парк — это большая картина, где вместо красок используются растения, и каждого из них есть своя задача. Подышете целебным фитонцидно-морским воздухом и заберете с собой нотку гармонии со всем окружающим.

Организационные детали