Знакомьтесь это Сочи! - прогулка по центру города

Прогулка по истории Сочи: экскурсия по средневековым артефактам и граффити

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас на прогулку по улочкам Сочи. Всего за два часа вы максимально полно познакомитесь с историей Сочи. Я покажу вам главные достопримечательности — Зимний театр, Курортный проспект и Нулевой километр. А также вы увидите средневековые артефакты, современные граффити и китайские пальмы!
Знакомьтесь это Сочи! - прогулка по центру города
Знакомьтесь это Сочи! - прогулка по центру города
Знакомьтесь это Сочи! - прогулка по центру города
Знакомьтесь это Сочи! - прогулка по центру города
Знакомьтесь это Сочи! - прогулка по центру города
Знакомьтесь это Сочи! - прогулка по центру города
Ближайшие даты:
11
мая
13
мая
14
мая
15
мая
16
мая
17
мая
18
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Курортный проспект
  • Сад Фитофонтазия
  • Зимний театр
  • Гостиница Приморская
  • Памятник Высоцкому
  • Нулевой километр Сочи
  • Граффити Жака-Ива Кусто «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы пройдем по ключевым местам знаменитого курорта, увидим средневековые артефакты и граффити, китайские пальмы и североамериканских черепах. И все это прямо в центре! Поговорим о том, как менялся Сочи от Сталина до наших дней, как шагнула инженерная мысль и что сделало курорт уникальным. Кроме исторических фактов будут яркие сюжеты из прошлого, которые я обнаружила, изучая архивы.

Изучим истоки

В саду Фитофонтазия наглядно узнаем принцип озеленения всего города. А на нулевом километре Сочи дотронемся до истории рукой. Увидим остатки крепостной стены форта «Александрия», с которого начинался город, и изучим лестницу, которая стала настоящим краеведческим календарем.

Вдохновимся

Кроме того, вы сфотографируетесь на память рядом с бронзовым Высоцким. Послушаете неформальные рассказы с громкими фамилиями. А последней точкой маршрута станет граффити Жака-Ива Кусто с его вдохновляющей цитатой: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться».

Важно знать:

  • Экскурсия проходит по ровной местности. Но удобная обувь лишней не будет.
  • Возьмите с собой пустую бутылочку под минеральную воду. Мы наберём её в бювете.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный проспект 71, Сочи
Завершение: Центральная набережная, Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия начинается на Курортном проспекте (71), на автобусной остановке «Театральная», со стороны моря.
  • Наденьте удобную обувь, возьмите бутылочку под минеральную воду, мы наберём её в бювете
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Популярные места
Обзорные
История и культура

Похожие туры из Сочи

Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
68 отзывов
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Центр города, Олимпийская деревня, Скайпарк, Красная Поляна и Роза Хутор за один день
от вашего отеля
17 мая
18 мая
19 мая
20 мая
11 000 за всё до 4 чел.
Идеальное знакомство с Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Идеальное знакомство с Сочи
Погулять по центру города и увидеть его самые яркие достопримечательности
у железнодорожного вокзала
Сегодня
Завтра
12 мая
13 мая
4 400 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия по центру Сочи
🚶 Пешая
🛴 На самокатах
Квест
2 часа
34 отзыва
Квест-экскурсия по центру Сочи
Изучить визитные карточки города пешком или на самокатах, разгадать шифры и открыть местные легенды
на улице Театральной
Завтра
12 мая
13 мая
14 мая
5 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ