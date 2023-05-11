Мы пройдем по ключевым местам знаменитого курорта, увидим средневековые артефакты и граффити, китайские пальмы и североамериканских черепах. И все это прямо в центре! Поговорим о том, как менялся Сочи от Сталина до наших дней, как шагнула инженерная мысль и что сделало курорт уникальным. Кроме исторических фактов будут яркие сюжеты из прошлого, которые я обнаружила, изучая архивы.

Изучим истоки

В саду Фитофонтазия наглядно узнаем принцип озеленения всего города. А на нулевом километре Сочи дотронемся до истории рукой. Увидим остатки крепостной стены форта «Александрия», с которого начинался город, и изучим лестницу, которая стала настоящим краеведческим календарем.

Вдохновимся

Кроме того, вы сфотографируетесь на память рядом с бронзовым Высоцким. Послушаете неформальные рассказы с громкими фамилиями. А последней точкой маршрута станет граффити Жака-Ива Кусто с его вдохновляющей цитатой: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться».

Важно знать: