Прогулка по истории Сочи: экскурсия по средневековым артефактам и граффити
Приглашаю вас на прогулку по улочкам Сочи. Всего за два часа вы максимально полно познакомитесь с историей Сочи. Я покажу вам главные достопримечательности — Зимний театр, Курортный проспект и Нулевой километр. А также вы увидите средневековые артефакты, современные граффити и китайские пальмы!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Курортный проспект
- Сад Фитофонтазия
- Зимний театр
- Гостиница Приморская
- Памятник Высоцкому
- Нулевой километр Сочи
- Граффити Жака-Ива Кусто «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы пройдем по ключевым местам знаменитого курорта, увидим средневековые артефакты и граффити, китайские пальмы и североамериканских черепах. И все это прямо в центре! Поговорим о том, как менялся Сочи от Сталина до наших дней, как шагнула инженерная мысль и что сделало курорт уникальным. Кроме исторических фактов будут яркие сюжеты из прошлого, которые я обнаружила, изучая архивы.
Изучим истоки
В саду Фитофонтазия наглядно узнаем принцип озеленения всего города. А на нулевом километре Сочи дотронемся до истории рукой. Увидим остатки крепостной стены форта «Александрия», с которого начинался город, и изучим лестницу, которая стала настоящим краеведческим календарем.
Вдохновимся
Кроме того, вы сфотографируетесь на память рядом с бронзовым Высоцким. Послушаете неформальные рассказы с громкими фамилиями. А последней точкой маршрута станет граффити Жака-Ива Кусто с его вдохновляющей цитатой: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться».
Важно знать:
- Экскурсия проходит по ровной местности. Но удобная обувь лишней не будет.
- Возьмите с собой пустую бутылочку под минеральную воду. Мы наберём её в бювете.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Курортный проспект 71, СочиЗавершение: Центральная набережная, Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Экскурсия начинается на Курортном проспекте (71), на автобусной остановке «Театральная», со стороны моря.
- Наденьте удобную обувь, возьмите бутылочку под минеральную воду, мы наберём её в бювете
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании