Что вы увидите 🤩
Гагра
Ресторан Гагрипш
Водопад Девичьи слезы
Голубое озеро
Водопад Мужские слезы
Озеро Рица
Юпшарский каньон
Водопад Мужские слезы
Самшитовая роща
Что вас ожидает:
С нашим интересным и весёлым гидом на комфортабельном минивене (до 8 человек) ваше путешествие станет настоящим незабываемым приключением.
Выезд из Адлера совершается рано утром, мы осуществляем Трансфер от Вашего отеля на комфортабельных минивэнах (Nissan Elgrand, Toyota Alphard, Hyundai Starex и др.
Трансфер по Адлеру входит в стоимость, из Сочи, Красной Поляны и др оплачивается дополнительно.
Для наших клиентов организовано быстрое прохождение русско-абхазской границы!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало:
Морской бульвар д1
🏁 Место завершения:
Развозка по отелям
Что входит
Трансфер от отеля
Транспортное обслуживание
Услуги гида.
Что не входит
Дополнительно оплачивается экологический сбор в Заповедник на озере Рица — 350 руб.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения:
Ежедневно, 9:00
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете
задать гиду вопросы об экскурсии
до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ГОСТур
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