«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне

4.6
10 отзывов
Наша экскурсия «Золотая Абхазия» подойдет для вас и вашей компании, если вы хотите увидеть все знаковые достопримечательности за один день.

Добираться до них на комфортабельном минивэне, а по пути наш веселый гид расскажет вам множество захватывающих историй и легенд об этих местах.
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне

Что вы увидите 🤩

  • Гагра
  • Ресторан Гагрипш
  • Водопад Девичьи слезы
  • Голубое озеро
  • Водопад Мужские слезы
  • Озеро Рица
  • Юпшарский каньон
  • Водопад Мужские слезы
  • Самшитовая роща

Что вас ожидает:

  • С нашим интересным и весёлым гидом на комфортабельном минивене (до 8 человек) ваше путешествие станет настоящим незабываемым приключением.
  • Выезд из Адлера совершается рано утром, мы осуществляем Трансфер от Вашего отеля на комфортабельных минивэнах (Nissan Elgrand, Toyota Alphard, Hyundai Starex и др.
  • Трансфер по Адлеру входит в стоимость, из Сочи, Красной Поляны и др оплачивается дополнительно.
Для наших клиентов организовано быстрое прохождение русско-абхазской границы!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: Морской бульвар д1
🏁 Место завершения: Развозка по отелям
 Что входит
  • Трансфер от отеля
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида.
 Что не входит
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор в Заповедник на озере Рица — 350 руб.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно, 9:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ГОСТур
ГОСТур
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