Наша экскурсия «Золотая Абхазия» подойдет для вас и вашей компании, если вы хотите увидеть все знаковые достопримечательности за один день.



Добираться до них на комфортабельном минивэне, а по пути наш веселый гид расскажет вам множество захватывающих историй и легенд об этих местах.