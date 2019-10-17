4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Золотое кольцо Абхазии

За один день увидеть все сокровища страны души, узнать о её истории и услышать местные легенды

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Природа нашего края — это настоящее сокровище: приглашаем вас убедиться в этом самостоятельно.

Вас ждут живописные водопады и скалистый каньон, яркое Голубое озеро и «звезда» региона — озеро Рица.

Вы побываете в Гаграх и услышите о жизни Нового Афона, а также попробуете местные вина и мёд.
1650 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в Сочи
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У этой экскурсии4 отзыва
4
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии

Что вас ожидает

Из Гагры — в горы
Наша экскурсия начнется в городе Гагры, расцвет которого пришелся на эпоху СССР. Вы увидите знаменитую изящную колоннаду и услышите о строительстве любимого ресторана вождя — Гагрипш.

После отправимся к природным достопримечательностям региона. Остановимся у водопада Девичьи слёзы, чистые воды которого тонкими струйками стекают по зелёным скалам. А водопад Мужские слёзы, напротив, поразит вас мощью потока.

Далее в программе Голубое озеро, сохраняющее удивительный цвет в течение всего года. Вы узнаете о его появлении и удивительных свойствах, сделаете удачные фото и понаблюдаете за павлинами, расхаживающими вдоль берега.

Мы проедем по дну Юпшарского каньона: нависающие скалы высотой до 500 метров впечатляют — не зря это место по-другому называют «Каменный мешок». И, наконец, окажемся на озере Рица, которое действительно достойно расхожего звания «жемчужины».

Храмы Нового Афона
Вы отправитесь в Новый Афон и посетите монастырь, расположившийся у подножия горы. Услышите о его строительстве, а у полноводного Рукотворного водопада — о монахах и святых этой обители. Здесь же вы сможете посетить храм Пантелеймона и белокаменный храм Симона Кананита, приложиться к иконам и насладиться спокойствием царящей в монастыре атмосферы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • В высокий сезон количество путешественников на экскурсии может достигать 60 человек
  • Порядок посещения достопримечательностей может быть изменен
  • Трансфер входит в стоимость экскурсии, обед оплачивается отдельно

Прохождение границы

  • Для прохождения границы необходим российский паспорт или загранпаспорт. У иностранных граждан должна быть открыта многоразовая виза.
  • Детям до 14 лет необходимо свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве или свидетельство о рождении нового образца с данными о гражданстве родителей
  • Дети от 14 лет и старше могут пересечь границу только при наличии паспорта
  • Детям, не достигшим 18-летнего возраста и путешествующим без родителей, необходимо нотариально оформленное согласие от родителей на выезд ребенка из Российской Федерации в Республику Абхазия. С собой должны быть подлинники документов или нотариально заверенные копии.

Дополнительные опции
По желанию вы также можете посетить:
— Новоафонскую пещеру (график работы — с 10:00 до 18:00 по средам, четвергам, субботам и воскресеньям — 500 руб.)
— Дачу Сталина — 200 руб.

Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии

Экскурсия проводится ежедневно в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в Сочи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Когда-то любовь к Сочи и Абхазии подтолкнула меня освоить новую профессию. Так я стала экскурсоводом и работаю теперь в компании гидов-единомышленников. Мы расскажем и покажем вам все самое интересное, вместе перелистнем странички прошлого и настоящего этих мест, поговорим об исторических событиях. Под очарование величественных гор и строптивых рек вы попадёте и без моего участия, но, они станут гораздо ближе и роднее, когда вы узнаете их историю. Мы сделаем все, чтобы вы получили массу впечатлений, навсегда отдав вам частичку своего сердца.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 октября 2019
Добрый день!
Экскурсия прошла на ура! Нам очень понравилось! Гид - Айнар - ему большое спасибо - очень веселый, отзывчивый, эрудированный! Маршрут экскурсии - охватывает все самые популярные достопримечательности. Звезда всего - конечно же Рица.. очень красиво там! Новый Афон нам тоже понравился. Рекомендую :)
6 октября 2019
Отличная экскурсия. Организовано все хорошо, забрали рано утром у отеля. Границу перешли достаточно быстро, без проблем. Очень понравилась Абхазия - особенно природа, Афонские пещеры. Гид Кристина была очень доброжелательно, дала очень много информации о стране, людях и их обычаях. Всем рекомендую.
1 октября 2019
Это была худшая организация экскурсии в моей жизни. Дело в том, что сам экскурсовод и водитель не имеют никакого отношения к этому организатору экскурсии, и в целом их работой, как перевозчиков, остались довольны. А вот к организаторам экскурсии у нас много вопросов. Если вы хотите быть обманутым, одураченными, потратить денег больше, чем заявлено на сайте, чтобы вам испортили настроение, страдать от непрофессионализма и бестактности, то смело заказывайте здесь экскурсию. Если же вам дорого ваше время, нервы и в целом вы за цивилизованный, профессиональный подход к делу, то закрывайте эту страницу и бегите.
19 сентября 2019
К самой экскурсии нет никаких претензий и пожеланий, лучше сложно организовать. Но вот к питанию на маршруте претензии есть. В кафе где у нас был включенный в экскурсию завтрак , нам было рекомендовано заказать обед и на обратном пути пообедать, что мы и сделали. Но тем не менее обед нам подали холодный, как будто из вчерашних остатков, в кофе положили сахар, чай не сладкий, незз

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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