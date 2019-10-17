4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Из Гагры — в горы

Наша экскурсия начнется в городе Гагры, расцвет которого пришелся на эпоху СССР. Вы увидите знаменитую изящную колоннаду и услышите о строительстве любимого ресторана вождя — Гагрипш.

После отправимся к природным достопримечательностям региона. Остановимся у водопада Девичьи слёзы, чистые воды которого тонкими струйками стекают по зелёным скалам. А водопад Мужские слёзы, напротив, поразит вас мощью потока.

Далее в программе Голубое озеро, сохраняющее удивительный цвет в течение всего года. Вы узнаете о его появлении и удивительных свойствах, сделаете удачные фото и понаблюдаете за павлинами, расхаживающими вдоль берега.

Мы проедем по дну Юпшарского каньона: нависающие скалы высотой до 500 метров впечатляют — не зря это место по-другому называют «Каменный мешок». И, наконец, окажемся на озере Рица, которое действительно достойно расхожего звания «жемчужины».

Храмы Нового Афона

Вы отправитесь в Новый Афон и посетите монастырь, расположившийся у подножия горы. Услышите о его строительстве, а у полноводного Рукотворного водопада — о монахах и святых этой обители. Здесь же вы сможете посетить храм Пантелеймона и белокаменный храм Симона Кананита, приложиться к иконам и насладиться спокойствием царящей в монастыре атмосферы.