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Золотое Кольцо Абхазии

Яна С.
Яна С. – Гид из Сочи
Золотое Кольцо Абхазии
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 400 ₽ за человека

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Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии

Что вы увидите

  • Включает в себя курортные города: Гагра и Пицунда
  • Новый Афон
  • а также озеро Рица и Голубое озеро
  • Новоафонский монастырь и пещеры.
Абхазия — страна удивительно красивых 🤩, открыточных видов, редких достопримечательностей 🏛️ нетронутой, первозданной природы. Экскурсия ⛳ по Золотому кольцу Абхазии начинается из Сочи и включает в себя курортные города: Гагра и Пицунда, Новый Афон, а также озеро Рица и Голубое озеро, Новоафонский монастырь и пещеры.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • 1450 рублей транспортно-экскурсионное обслуживание по Абхазии
  • 500 рублей пещера в Новом Афоне
  • 100 рублей с. Лыхны
  • 50 рублей дегустация вин
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии
Золотое Кольцо Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Яна С.
Яна С.
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Яна С. проводит ещё 6 экскурсий

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