Абхазия — страна удивительно красивых 🤩, открыточных видов, редких достопримечательностей 🏛️ нетронутой, первозданной природы. Экскурсия ⛳ по Золотому кольцу Абхазии начинается из Сочи и включает в себя курортные города: Гагра и Пицунда, Новый Афон, а также озеро Рица и Голубое озеро, Новоафонский монастырь и пещеры.
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
1450 рублей транспортно-экскурсионное обслуживание по Абхазии
500 рублей пещера в Новом Афоне
100 рублей с. Лыхны
50 рублей дегустация вин
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.