Абхазия — страна удивительно красивых 🤩, открыточных видов, редких достопримечательностей 🏛️ нетронутой, первозданной природы. Экскурсия ⛳ по Золотому кольцу Абхазии начинается из Сочи и включает в себя курортные города: Гагра и Пицунда, Новый Афон, а также озеро Рица и Голубое озеро, Новоафонский монастырь и пещеры.