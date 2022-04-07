ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями при пересечении границы Абхазии посещение данной экскурсии временно возможно только гражданам РФ.

Вас ждет невероятное путешествие по Абхазии и ее Золотому кольцу! Эта небольшая страна полна чудес, она готова поделиться с вами своими достопримечательностями и красотами, подарить множество впечатлений и пригласить в гости еще и еще раз. Отправившись в Абхазию, не упустите случая проехаться по Золотому кольцу. Маршрут этот начинается в Сочи, включает в себя сразу несколько курортных городов и природных памятников. Даже те, кто приехал в Сочи только ради его пляжей, не отказываются от экскурсий и посещения знаковых для Абхазии мест.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии, достопримечательностей и границы с Абхазией.