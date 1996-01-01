Анна С. – Гид из Сочи

Республика Адыгея имеет яркую и колоритную историю 📖, которая берет свое начало с древнейших времен.



Здесь проходил Великий шелковый путь, предки оставили множество достопримечательностей 🏛️, в том числе и природных.



На нашей экскурсии 🧭 мы познакомимся не только с величественной природой Адыгеи, но и с её наследием.



Увидим Лиран Раевского, 33 водопада и познакомимся с национальной культурой адыгейцев.