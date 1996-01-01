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ЗЗ водопада — национальный интерактив

5
3 отзыва
Анна С.
Анна С. – Гид из Сочи
Республика Адыгея имеет яркую и колоритную историю 📖, которая берет свое начало с древнейших времен.

Здесь проходил Великий шелковый путь, предки оставили множество достопримечательностей 🏛️, в том числе и природных.

На нашей экскурсии 🧭 мы познакомимся не только с величественной природой Адыгеи, но и с её наследием.

Увидим Лиран Раевского, 33 водопада и познакомимся с национальной культурой адыгейцев.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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ЗЗ водопада — национальный интерактив
ЗЗ водопада — национальный интерактив

Что вы увидите

  • Этническое подворье Ачмизовых
  • Аул Большой Кичмай
  • Ручей Джегош
  • 33 водопада
  • Леран Раевского
Путешествие в колоритный и яркий мир адыгейской культурыВ ходе экскурсии 🧭 вас предстоит знакомство с историей 📖 адыгского народа, уникальной природой горного аула Большой Кичмай и яркий интерактив — путешествие на внедорожном транспорте по руслу реки шахе, а так же вас ждут вкусные дегустации сыров и сладких вин. В ходе программы вы посетите следующие достопримечательности:• Леран Раевского, 1840 года посадки;
  • 33 водопада на ручье Джегош;
  • этническое подворье семейства Ачмизовых;
  • национальное костюмированное адыгейсое шоу с застольем. Вам предстоит поучаствовать в:• винной дегустации;
  • дегустации вкусных сыров;
  • чаепитии только что собранного чая;
  • прокатиться на внедорожнике по кочкам и ухабам - настоящий джиппинг. Вы узнаете:• обычаи и традиции адыгского народа;
  • услышите легенды о славных героях;Приобретёте:• массу ярких впечатлений;
  • вкусные и красивые 🤩 сувениры 🎁
Что входит
  • Трансфер по программе экскурсии
  • Дегустации вина, адыгейские сыры и чай
  • Работа экскурсовода.
Что не входит
  • Входные билеты
  • Оплата внедорожного транспорта.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
ЗЗ водопада — национальный интерактив
ЗЗ водопада — национальный интерактив
ЗЗ водопада — национальный интерактив
ЗЗ водопада — национальный интерактив

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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3 отзыва оставили туристы

Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

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