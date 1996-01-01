Путешествие в колоритный и яркий мир адыгейской культурыВ ходе экскурсии 🧭 вас предстоит знакомство с историей 📖 адыгского народа, уникальной природой горного аула Большой Кичмай и яркий интерактив — путешествие на внедорожном транспорте по руслу реки шахе, а так же вас ждут вкусные дегустации сыров и сладких вин. В ходе программы вы посетите следующие достопримечательности:• Леран Раевского, 1840 года посадки;
33 водопада на ручье Джегош;
этническое подворье семейства Ачмизовых;
национальное костюмированное адыгейсое шоу с застольем. Вам предстоит поучаствовать в:• винной дегустации;
дегустации вкусных сыров;
чаепитии только что собранного чая;
прокатиться на внедорожнике по кочкам и ухабам - настоящий джиппинг. Вы узнаете:• обычаи и традиции адыгского народа;
услышите легенды о славных героях;Приобретёте:• массу ярких впечатлений;
вкусные и красивые 🤩 сувениры 🎁
Что входит
Трансфер по программе экскурсии
Дегустации вина, адыгейские сыры и чай
Работа экскурсовода.
Что не входит
Входные билеты
Оплата внедорожного транспорта.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.