Специально для вас мы составили насыщенный маршрут на целый день. Как настоящие путешественники, исследовать живописные локации мы будем верхом, на лошадях. Пройдем к старинному храму, отдохнем на турбазе и искупаемся в каньоне.

Описание тура

Об экскурсии Мы запустили длинный маршрут на весь день! Не переживайте, если впервые пробуете конную прогулку — вам проведут инструктаж и познакомят с лошадьми. Вы прокатитесь на лошадях по тропам через старинный храм с шикарным смотровым видом. Здесь можно насладиться пейзажами и сделать отличные фотографии. После мы отправляемся на Галицыно к турбазе «Лесной двор», где гости купаются в каньоне.