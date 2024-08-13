Специально для вас мы составили насыщенный маршрут на целый день. Как настоящие путешественники, исследовать живописные локации мы будем верхом, на лошадях. Пройдем к старинному храму, отдохнем на турбазе и искупаемся в каньоне.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Об экскурсии Мы запустили длинный маршрут на весь день! Не переживайте, если впервые пробуете конную прогулку — вам проведут инструктаж и познакомят с лошадьми. Вы прокатитесь на лошадях по тропам через старинный храм с шикарным смотровым видом. Здесь можно насладиться пейзажами и сделать отличные фотографии. После мы отправляемся на Галицыно к турбазе «Лесной двор», где гости купаются в каньоне.
ежедневно с 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинный храм с шикарным смотровым видом
- Галицыно
- Турбаза «Лесной двор»
Что включено
- Знакомство с лошадками и инструктаж
- Прогулка
- Ужин
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
Район Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Мы заберем вас прямо от вашего дома
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Сочи
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