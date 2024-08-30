Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Давно хочешь отправиться на девичник в отель с видом на горы? Есть время все исправить и почувствовать себя королевой в нашем СПА девичнике на Красной Поляне! День проведем в шикарном номере, а вечером насладимся атмосферой блаженства в СПА: бассейн, джакузи, турецкий хамам, финская сауна, можжевеловая баня, русская баня Этот день - групповая терапия в женской компании, а чтобы не терять творческую атмосферу и настроение, запасёмся шампанским и красивыми закусками к нему
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Сочи
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