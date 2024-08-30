Описание тура

Давно хочешь отправиться на девичник в отель с видом на горы? Есть время все исправить и почувствовать себя королевой в нашем СПА девичнике на Красной Поляне! День проведем в шикарном номере, а вечером насладимся атмосферой блаженства в СПА: бассейн, джакузи, турецкий хамам, финская сауна, можжевеловая баня, русская баня Этот день - групповая терапия в женской компании, а чтобы не терять творческую атмосферу и настроение, запасёмся шампанским и красивыми закусками к нему