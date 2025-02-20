Когда-то на Черноморском побережье существовало основанное древними греками Боспорское царство. Например, на месте современного Сочи стоял античный город Ампсалида, а столицей Боспорского царства был Пантикопей – современная Керчь. Вам предстоит разгадать загадки истории, найти артефакты и клады, погрузиться в мир Древних мифов и легенд: сразиться с головой Медузы Горгоны, побывать в Лабиринте у Минотавра и не только.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание тура

Приглашаем вас в увлекательное путешествие!

Друзья, мы рады представить вам захватывающий исторический квест «Золото Боспорского царства»! Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древности и разгадать загадки, которые хранят в себе века.

Легенда квеста

Когда-то на Черноморском побережье процветало Боспорское царство, основанное древними греками. Например, на месте современного Сочи располагался античный город Ампсалида, а столицей Боспорского царства был Пантикопей, который сегодня известен как Керчь.

Что вас ждет?

Вас ожидает множество увлекательных заданий:

Разгадка исторических загадок;

Поиск артефактов и сокровищ;

Погружение в мир древних мифов и легенд;

Сражение с головой Медузы Горгоны;

Посещение Лабиринта у Минотавра и многое другое.

Станьте частью истории!

Этот квест — не просто игра, это шанс стать частью увлекательной истории и испытать свои силы в решении сложных задач. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя тайны Боспорского царства!