Когда-то на Черноморском побережье существовало основанное древними греками Боспорское царство.
Например, на месте современного Сочи стоял античный город Ампсалида, а столицей Боспорского царства был Пантикопей – современная Керчь.
Вам предстоит разгадать загадки истории, найти артефакты и клады, погрузиться в мир Древних мифов и легенд: сразиться с головой Медузы Горгоны, побывать в Лабиринте у Минотавра и не только.
Например, на месте современного Сочи стоял античный город Ампсалида, а столицей Боспорского царства был Пантикопей – современная Керчь.
Вам предстоит разгадать загадки истории, найти артефакты и клады, погрузиться в мир Древних мифов и легенд: сразиться с головой Медузы Горгоны, побывать в Лабиринте у Минотавра и не только.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Приглашаем вас в увлекательное путешествие!
Друзья, мы рады представить вам захватывающий исторический квест «Золото Боспорского царства»! Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древности и разгадать загадки, которые хранят в себе века.
Легенда квеста
Когда-то на Черноморском побережье процветало Боспорское царство, основанное древними греками. Например, на месте современного Сочи располагался античный город Ампсалида, а столицей Боспорского царства был Пантикопей, который сегодня известен как Керчь.
Что вас ждет?
Вас ожидает множество увлекательных заданий:
- Разгадка исторических загадок;
- Поиск артефактов и сокровищ;
- Погружение в мир древних мифов и легенд;
- Сражение с головой Медузы Горгоны;
- Посещение Лабиринта у Минотавра и многое другое.
Станьте частью истории!
Этот квест — не просто игра, это шанс стать частью увлекательной истории и испытать свои силы в решении сложных задач. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя тайны Боспорского царства!
С 10:00 до 21:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Квест-шоу
- Копия старинной монеты Боспорского царства
Что не входит в цену
- Питание (от 500₽)
- Сувенирная продукция (от 50₽)
- Чеканка дополнительных монет (от 250₽)
- Трансфер
Место начала и завершения?
Центральный Сочи КСМ Армянский переулок 1г
Когда и сколько длится?
Когда: С 10:00 до 21:00
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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