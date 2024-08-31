2 дня
В Сочи солнечный уикенд
Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы
Начало: Сочи, микрорайон Центральный, ул. Роз, 82/18, кафе...
31 авг в 08:00
7 сен в 08:00
16 000₽ за человека
3 дня
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, 08:00
28 авг в 08:00
2 сен в 08:00
45 000₽ за человека
8 дней
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
Подавить виноград, принять ванну из вина и попробовать улиток
Начало: Аэропорт Сочи, до 13:00
22 сен в 10:00
13 окт в 10:00
85 900₽ за человека
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