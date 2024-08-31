Все – туры в Сочи

Найдено 3 тура в категории «Все» в Сочи, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В Сочи солнечный уикенд
На автобусе
2 дня
В Сочи солнечный уикенд
Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы
Начало: Сочи, микрорайон Центральный, ул. Роз, 82/18, кафе...
31 авг в 08:00
7 сен в 08:00
16 000 за человека
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
3 дня
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, 08:00
28 авг в 08:00
2 сен в 08:00
45 000 за человека
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
8 дней
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
Подавить виноград, принять ванну из вина и попробовать улиток
Начало: Аэропорт Сочи, до 13:00
22 сен в 10:00
13 окт в 10:00
85 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Все»

Самые популярные туры этой рубрики в Сочи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Сочи солнечный уикенд
  2. Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
  3. Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
Какие места ещё посмотреть в Сочи
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Олимпийский Парк
  2. Озеро Рица
  3. Голубое озеро
  4. Новоафонский монастырь
  5. Набережная
Сколько стоит тур в Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 16 000 до 85 900.
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