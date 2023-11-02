Забронируйте экскурсию в Соликамске на 2023 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 49000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
Авторский тур
5 дней
3 янв
49 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 ноября 2023Сердце Пармы. Автотур по Пермскому краюТо, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
- ММария22 августа 2023Сердце Пармы. Автотур по Пермскому краюПрограмма потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.
- ВВдовина1 августа 2023Сердце Пармы. Автотур по Пермскому краюВ целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.