Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.

В Вдовина

Сердце Пармы. Автотур по Пермскому краю

В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.