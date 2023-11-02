Экскурсии в Соликамске

Забронируйте экскурсию в Соликамске на 2023 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 49000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
Сердце Пармы. Автотур по Пермскому краю
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сердце Пармы. Автотур по Пермскому краю
г. Пермь
3 янв
49 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    2 ноября 2023
    Сердце Пармы. Автотур по Пермскому краю
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа.
  • М
    Мария
    22 августа 2023
    Сердце Пармы. Автотур по Пермскому краю
    Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.
  • В
    Вдовина
    1 августа 2023
    Сердце Пармы. Автотур по Пермскому краю
    В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.
ХОРОШО
🧭
ТАМ