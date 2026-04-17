Найдено 3 тура в категории « Можно с детьми » в Соловках, цены от 49 300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На микроавтобусе 5 дней Чудеса соловецкой природы Пятидневный тур на Соловецкие острова предлагает насыщенную экскурсионную программу от 62 500 ₽ за человека 5 дней Соловки с биологом: экспедиция к белым китам и древним лабиринтам За пять дней на Соловках мы покажем вам архипелаг с самой интересной стороны от 100 000 ₽ за человека 3 дня Соловецкие выходные Тур на Соловки для тех, кто не может выделить много времени от 49 300 ₽ за человека Все туры Соловков

Ответы на вопросы от путешественников по Соловкам в категории «Можно с детьми» Самые популярные туры этой рубрики в Соловках Чудеса соловецкой природы; Соловки с биологом: экспедиция к белым китам и древним лабиринтам; Соловецкие выходные. В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Соловках в июле 2026 Сейчас в Соловках в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 49 300 до 100 000.

Забронируйте тур в Соловках на 2026 год по теме «Можно с детьми», цены от 49300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь