Чудеса соловецкой природы
Пятидневный тур на Соловецкие острова предлагает насыщенную экскурсионную программу
14 июл в 10:00
21 июл в 10:00
от 62 500 ₽ за человека
Соловки с биологом: экспедиция к белым китам и древним лабиринтам
За пять дней на Соловках мы покажем вам архипелаг с самой интересной стороны
12 авг в 10:00
1 авг в 10:00
от 100 000 ₽ за человека
Соловецкие выходные
Тур на Соловки для тех, кто не может выделить много времени
28 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 49 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Соловкам в категории «Можно с детьми»
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