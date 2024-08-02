3 часа
Водная прогулка
Исследуя Ладожские шхеры: групповая экскурсия в Сортавале
Вас ждёт водная прогулка по Ладожским шхерам, где можно увидеть скалы, мхи и острова. Без рассказов гида, только природа и капитан
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
6 авг в 12:00
7 авг в 12:00
2 000₽ за человека
6 часов
Водная прогулка
В трендеВалаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Перезагрузка - именно это чувство подарят Ладожские шхеры и Валаам. Прогулка на катере, легенды от гида и три часа на святом острове
Начало: Причал рядом с Гостиницей Пийпун Пиха в Сортавала
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 15:00
6 авг в 08:00
7 авг в 15:00
4 800₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 августа 2024Захватывающее путешествие, были на двух островах, спасибо Александру за професиональную работу))
- ООльга2 августа 2024Очень комфортно, рекомендую!
- ЕЕлена2 августа 2024Очень хорошо провели время
- ННаталья1 августа 2024Были на вечерней экскурсии в 18-30. Виды потрясающие!! Нас было 10 человек, никому не брызгало и никто не замерз) Красота потрясающая!
- ЮЮлия1 августа 2024Поездка началась вовремя, информация от капитана была краткая, но сам маршрут и виды вокруг очень впечатлили. Нам очень повезло с
- ММихаил1 августа 2024Отправились мы семьей в экскурсию на Валаам с города Сортавала. Место сбора нашей туристической группы был причал на улице Промышленная.
- ООльга29 июля 2024Прекрасные организаторы! Выбирайте и не пожалеете! Отлично выбранный маршрут, интересная экскурсия! С удовольствием порекомендуем друзьям именно Ларису и Олега! Спасибо за отличное времяпрепровождение!
- ААнна29 июля 2024Очень классная прогулка, обязательный маст хев для посещения! Здесь вы увидите настоящую Карелию во всей красе. Столько положительных эмоций получили, что
- ААнна28 июля 2024Отличная поездка. Наша группа (около 15 человек) с комфортом разместилась на 2-ух катерах. Оба катера новые, в отличном состоянии, идеально
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