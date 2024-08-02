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Перезагрузка - именно это чувство подарят Ладожские шхеры и Валаам. Прогулка на катере, легенды от гида и три часа на святом острове

Начало: Причал рядом с Гостиницей Пийпун Пиха в Сортавала