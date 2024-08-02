Что ещё посмотреть – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Сортавале, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Исследуя Ладожские шхеры
40 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Исследуя Ладожские шхеры: групповая экскурсия в Сортавале
Вас ждёт водная прогулка по Ладожским шхерам, где можно увидеть скалы, мхи и острова. Без рассказов гида, только природа и капитан
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
6 авг в 12:00
7 авг в 12:00
2 000 за человека
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
62 отзыва
6 часов
Водная прогулка
В тренде
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Перезагрузка - именно это чувство подарят Ладожские шхеры и Валаам. Прогулка на катере, легенды от гида и три часа на святом острове
Начало: Причал рядом с Гостиницей Пийпун Пиха в Сортавала
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 15:00
6 авг в 08:00
7 авг в 15:00
4 800 за человека
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
На катере
400 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 августа 2024
    Исследуя Ладожские шхеры
    Захватывающее путешествие, были на двух островах, спасибо Александру за професиональную работу))
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Очень комфортно, рекомендую!
    Очень комфортно, рекомендую!Очень комфортно, рекомендую!Очень комфортно, рекомендую!
  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Очень хорошо провели время
  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Исследуя Ладожские шхеры
    Были на вечерней экскурсии в 18-30. Виды потрясающие!! Нас было 10 человек, никому не брызгало и никто не замерз) Красота потрясающая!
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2024
    Исследуя Ладожские шхеры
    Поездка началась вовремя, информация от капитана была краткая, но сам маршрут и виды вокруг очень впечатлили. Нам очень повезло с
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    погодой, а также удача нам улыбнулась, и мы встретили нерпу по время прогулки по озеру. Рекомендую при посещении Карелии прогулку по Ладожским шхерам всем туристам.

  • М
    Михаил
    1 августа 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Отправились мы семьей в экскурсию на Валаам с города Сортавала. Место сбора нашей туристической группы был причал на улице Промышленная.
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    Парковка транспорта в указанном месте бесплатная. Организатор данной прогулки прислал четкие и понятные указания на телефон по месту и времени прибытия, отправления, контактный номер капитана краеведа. По желанию нашей туристической группы была заказана организатором экскурсия по острову Валаам на автомобиле, так как пешком многое не увидишь (не хватит времени). Экскурсия по острову Валаам, по Ладожским шхерам нас впечатлила, красивые места. Гид как на острове Валаам так и капитан краевед рассказал и показал нам много интересного. Поездкой мы остались довольны. РЕКОМЕНДУЕМ побывать в этих местах!!!!

  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Прогулка по Ладожским шхерам на катере
    Прекрасные организаторы! Выбирайте и не пожалеете! Отлично выбранный маршрут, интересная экскурсия! С удовольствием порекомендуем друзьям именно Ларису и Олега! Спасибо за отличное времяпрепровождение!
  • А
    Анна
    29 июля 2024
    Прогулка по Ладожским шхерам на катере
    Очень классная прогулка, обязательный маст хев для посещения! Здесь вы увидите настоящую Карелию во всей красе. Столько положительных эмоций получили, что
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    не описать. Нас высаживали на два острова погулять, рассказывали много интересного. В конце напоили чаем с печеньками)) Спасибо большое за такую возможность! Все было на высшем уровне!

    Очень классная прогулка, обязательный маст хев для посещения!Очень классная прогулка, обязательный маст хев для посещения!
  • А
    Анна
    28 июля 2024
    Прогулка по Ладожским шхерам на катере
    Отличная поездка. Наша группа (около 15 человек) с комфортом разместилась на 2-ух катерах. Оба катера новые, в отличном состоянии, идеально
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    чистые, очень удобные. Лариса и Олег рассказали много интересного в пути и при высадке на 2 острова, показали удобные точки для фото, указали на наиболее интересные растения, в конце напоили чаем с сухарями.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исследуя Ладожские шхеры
  2. Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
  3. Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Гора Хийденвуори
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в августе 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 502 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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