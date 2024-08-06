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не затянуто. Считаем, это то что нужно, чтобы познакомиться с местной природой. Данная экскурсия - не лекция, Лариса расскажет небольшие истории о местах, в которых Вы побываете, просто, легко и с юмором. Виды - потрясающие. И у Вас будет время, чтобы самостоятельно побродить по мысам и островам, выдохнуть, посидеть на берегу, а может и поплавать) Нам очень повезло с погодой, застали и солнце и грибной дождик и радугу. В общем, класс. Катер - 👍. Всё очень комфортно, чувствуешь себя в безопасности. Мы остались довольны на 5+ Организаторы - приятные люди, природа края очаровывает на все 100. Надеюсь, что еще не раз вернемся;) Алексей и Вита.