5.5 часов
Водная прогулка
Путешествие по островам Ладоги на катере: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по островам Ладоги. Откройте для себя живописные шхеры, уникальную природу и возможность порыбачить в кругу друзей
Начало: В пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
6 часов
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по живописным местам Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии, путешествуя на автомобиле. Маршрут включает водопады, горы и карьеры, а также сюрпризы и памятные подарки
9 авг в 09:00
10 авг в 16:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
Индивидуальная экскурсия в Сортавале: узнайте историю края, насладитесь природой и посетите уникальные места
Начало: В центре города Сортавала
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Водная прогулка
Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
Насладиться прогулкой по Ладожскому озеру, изучить святыни Валаама и посетить нацпарк
Начало: У причала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
4 750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 августа 2024Замечательная экскурсия и очень познавательный рассказ, все на высшем уровне, поездка комфортная, беседы задушевные, красота неописуемая.
- ССевиль26 июля 2024Прогулка на катере по Ладожским шхерам с Алексеем и его командой - это обязательно к посещению, маст-хэв если вы приехали
- ААлексей21 июля 2024Были на 5ти часовой экскурсии 20.07.2024г. Благодарим Ларису и Олега за проведенное вместе время. По времени - оптимально, не быстро и
- ЯЯна25 июня 2024Лариса и Олег провели очень приятную экскурсию. Мы отдохнули прямо по максимуму! На хорошем катере посетили несколько островков, посмотрели на настоящую
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Однодневные»
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