Однодневные – экскурсии в Сортавале

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Сортавале, цены от 4 750 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
На катере
11 отзывов
5.5 часов
Водная прогулка
Путешествие по островам Ладоги на катере: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по островам Ладоги. Откройте для себя живописные шхеры, уникальную природу и возможность порыбачить в кругу друзей
Начало: В пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
На машине
6 отзывов
6 часов
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по живописным местам Сортавалы
Погрузитесь в атмосферу Карелии, путешествуя на автомобиле. Маршрут включает водопады, горы и карьеры, а также сюрпризы и памятные подарки
9 авг в 09:00
10 авг в 16:00
4 800 за всё до 5 чел.
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
Индивидуальная экскурсия в Сортавале: узнайте историю края, насладитесь природой и посетите уникальные места
Начало: В центре города Сортавала
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
На катере
1 отзыв
6 часов
Водная прогулка
Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
Насладиться прогулкой по Ладожскому озеру, изучить святыни Валаама и посетить нацпарк
Начало: У причала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
4 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 августа 2024
    По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
    Замечательная экскурсия и очень познавательный рассказ, все на высшем уровне, поездка комфортная, беседы задушевные, красота неописуемая.
  • С
    Севиль
    26 июля 2024
    Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
    Прогулка на катере по Ладожским шхерам с Алексеем и его командой - это обязательно к посещению, маст-хэв если вы приехали
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    в Карелию! Карелия прекрасна, но с воды открываются виды еще прекраснее. На катере очень весело, быстро, дует ветерок, а перед глазами вся мощь природы, лесов и камней. Также по пути есть остановки на островах, можно подняться на вершины валунов и увидеть Ладогу с высоты! Капитан катера вам все интересно расскажет, ответит на вопросы, а еще подгонит катер к ущельям, чтобы вы посмотрели на дома бобров и красивейшие скалы. Можно также выходить на нос катера и наслаждаться природой. Катер по Ладоге - это замечательный отдых с ответственным организатором. Обязательно попробуйте, остался последний месяц лета, это нужно успеть сделать до наступления холодов!))

  • А
    Алексей
    21 июля 2024
    По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
    Были на 5ти часовой экскурсии 20.07.2024г. Благодарим Ларису и Олега за проведенное вместе время. По времени - оптимально, не быстро и
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    не затянуто. Считаем, это то что нужно, чтобы познакомиться с местной природой. Данная экскурсия - не лекция, Лариса расскажет небольшие истории о местах, в которых Вы побываете, просто, легко и с юмором. Виды - потрясающие. И у Вас будет время, чтобы самостоятельно побродить по мысам и островам, выдохнуть, посидеть на берегу, а может и поплавать) Нам очень повезло с погодой, застали и солнце и грибной дождик и радугу. В общем, класс. Катер - 👍. Всё очень комфортно, чувствуешь себя в безопасности. Мы остались довольны на 5+ Организаторы - приятные люди, природа края очаровывает на все 100. Надеюсь, что еще не раз вернемся;) Алексей и Вита.

  • Я
    Яна
    25 июня 2024
    По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
    Лариса и Олег провели очень приятную экскурсию. Мы отдохнули прямо по максимуму! На хорошем катере посетили несколько островков, посмотрели на настоящую
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    лаву, магму, увидели тюленя, трогали разный мох, прыгали по гранитным блокам. Лариса организовала горячий час с печеньками 😋 Потом они оставили нашу группу на одном из островков и у нас был час/ полтора посидеть (полежать) на горячих камнях, побродить самостоятельно. . В общем я очень рекомендую эту экскурсию. И именно в ее полном максимальном варианте, чтобы полностью прочувствовать природу Карелии.

    Лариса и Олег провели очень приятную экскурсию. Мы отдохнули прямо по максимуму!Лариса и Олег провели очень приятную экскурсию. Мы отдохнули прямо по максимуму!Лариса и Олег провели очень приятную экскурсию. Мы отдохнули прямо по максимуму!Лариса и Олег провели очень приятную экскурсию. Мы отдохнули прямо по максимуму!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
  2. Автоквест по Северному Приладожью (на машине путешественников)
  3. Карельский зоопарк и прогулка с видом на залив Кирьявалахти
  4. Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Гора Хийденвуори
  9. Мраморный каньон
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в августе 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 750 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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