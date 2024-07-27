По пригородам – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» в Сортавале, цены от 1 190 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Горный парк Рускеала и деревня викингов
На автобусе
129 отзывов
8 часов
Групповая
Лучший выбор
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
7 авг в 10:20
от 2 100 за человека
Карельская классика: Рускеала и Сортавала
На автобусе
62 отзыва
7.5 часов
Групповая
до 22 чел.
Карельская классика: Путешествие по Рускеале и Сортавале
Откройте для себя красоту Карелии в однодневной экскурсии по Рускеале и Сортавале. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Сортавала, ул. Кирова, 8
Расписание: Среда, воскресенье
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
3 250 за человека
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
Пешая
5 отзывов
2 часа
Билеты
Аудиоэкскурсия по Рускеале: от Мраморного каньона до Итальянского карьера
Погрузитесь в красоту Рускеалы с аудиоэкскурсией. Завораживающие виды и уникальные истории ждут вас
Начало: Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1 190 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горный парк Рускеала и деревня викингов
  2. Карельская классика: Рускеала и Сортавала
  3. Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Гора Хийденвуори
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в августе 2024
Сейчас в Сортавале в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 190 до 3 250. Туристы уже оставили гидам 196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2024 год по пригородам, 196 ⭐ отзывов, цены от 1190₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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