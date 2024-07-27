8 часов
Групповая
Лучший выборГорный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
7 авг в 10:20
от 2 100₽ за человека
7.5 часов
Групповая
до 22 чел.
Карельская классика: Путешествие по Рускеале и Сортавале
Откройте для себя красоту Карелии в однодневной экскурсии по Рускеале и Сортавале. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Сортавала, ул. Кирова, 8
Расписание: Среда, воскресенье
15 авг в 09:00
17 авг в 09:00
3 250₽ за человека
2 часа
Билеты
Аудиоэкскурсия по Рускеале: от Мраморного каньона до Итальянского карьера
Погрузитесь в красоту Рускеалы с аудиоэкскурсией. Завораживающие виды и уникальные истории ждут вас
Начало: Горный парк Рускеала (Мраморная улица)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет действует весь день.
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1 190₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина27 июля 2024Экскурсия организована хорошо. Прекрасный, заботливый гид, комфортный автобус. Максимум полезной информации, минимум сувенирных лавок. Гид Александр преподносит факты, смешивая их с юмором. Рекомендую
- УУварова27 июля 2024Прекрасное творение рук человека в сочетании с природой!
- ЕЕлена26 июля 2024Экскурсией очень довольны. Гид Александр замечательно преподносил весь материал. Большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «По пригородам»
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