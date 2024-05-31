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Катер высаживает не на основной причал (куда приходят метеоры), а на причал для маломерных судов, находящийся в стороне от монастыря. Остров достаточно большой, за отведенные 3 часа пешком его не обойдешь. Когда мы приехали, на нашем причале свободных экскурсоводов и транспортных средств для экскурсии не было (когда добежали до основного причала метеоров - там тоже). И это еще был не сезон! Погуляли, куда успели дойти, сели на катер и пошли дальше по шхерам. Думаю, при заказе экскурсии на катере Дмитрию стоит сразу включить (для желающих) предварительный заказ экскурсии по острову, наладить связи и заранее бронировать транспорт по острову. Я бы воспользовалась такой услугой, если бы она была в меню)