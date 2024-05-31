Подборка – экскурсии в Сортавале

Найдено 4 экскурсии в категории «Подборка» в Сортавале, цены от 4 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
288 отзывов
Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер
Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало
Начало: Ленина, 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 800 за человека
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
110 отзывов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 600 за человека
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
🚶 Пешая
🚤 На катере
Групповая
6 часов
3 отзыва
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 550 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
123 отзыва
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
    Прекрасная организация: покатали, показали, рассказали. Единственный совет будущим туристам - заранее озаботьтесь экскурсией на острове Валаам (если он вам интересен).
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    Катер высаживает не на основной причал (куда приходят метеоры), а на причал для маломерных судов, находящийся в стороне от монастыря. Остров достаточно большой, за отведенные 3 часа пешком его не обойдешь. Когда мы приехали, на нашем причале свободных экскурсоводов и транспортных средств для экскурсии не было (когда добежали до основного причала метеоров - там тоже). И это еще был не сезон! Погуляли, куда успели дойти, сели на катер и пошли дальше по шхерам. Думаю, при заказе экскурсии на катере Дмитрию стоит сразу включить (для желающих) предварительный заказ экскурсии по острову, наладить связи и заранее бронировать транспорт по острову. Я бы воспользовалась такой услугой, если бы она была в меню)

  • М
    Маша
    29 мая 2024
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
    На кораблике плыли в Валаам - не любитель церквей, поэтому не могу оценить уровень благости, зато рыба там была хороша.
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    И природа хороша. Много кошек, к сожалению, некоторые из них были больны. Потом смотрели шхеры - это великолепно. Капитан много рассказывал, шутил, рулил и хорошо разрулил конфликт с истеричной особой.

  • Ю
    Юрий
    26 августа 2023
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
    Отличный динамичный катер. Все по плану. Красивейшие места.
  • Г
    Галина
    16 августа 2023
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
    Отличная организация, все по времени, администратор был на связи. Замечательный Кирилл ответил на все вопросы по пути следования на остров.
  • Е
    Евгения
    13 августа 2023
    Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
    Ездили на экскурсию,капитан был Геннадий,катер Неожиданный,нам все понравилось,повезло с погодой,озеро было спокойное,по пути капитан рассказывал обо всем,высаживались на острове Хонкасало. Вообщем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Подборка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
  2. На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
  3. О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
  4. Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Подборка" можно забронировать 4 экскурсии от 4 550 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 524 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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