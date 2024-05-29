М Маша Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере читать дальше И природа хороша. Много кошек, к сожалению, некоторые из них были больны. Потом смотрели шхеры - это великолепно. Капитан много рассказывал, шутил, рулил и хорошо разрулил конфликт с истеричной особой. На кораблике плыли в Валаам - не любитель церквей, поэтому не могу оценить уровень благости, зато рыба там была хороша.

h hi+79500 Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере Огромное спасибо Юрию за замечательную экскурсию на Валаам. Всё понравилось, обязательно приедем ещё.

А Александра О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере Поездка очень понравилась. Побывали на острове Валаам, в парке Ладожские шхеры, высадились на острове Хонкасало (Крыша Ладоги). Наш капитан показал нам нерп, которые грелись на солнышке. От души рекомендую.

В Владимир О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере Понравились Ладожские Шхеры, очень красивая природа! Валаам немного разочаровал - кафе на 3-, с туалетами проблема, какой то особой атмосферы не почувствовал.

Ю Юрий Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере Отличный динамичный катер. Все по плану. Красивейшие места.

Г Галина Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере Отличная организация, все по времени, администратор был на связи. Замечательный Кирилл ответил на все вопросы по пути следования на остров.