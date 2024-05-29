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Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер
Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало
Начало: Ленина, 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
6 часов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600₽ за человека
Групповая
6 часов
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаша29 мая 2024На кораблике плыли в Валаам - не любитель церквей, поэтому не могу оценить уровень благости, зато рыба там была хороша.
- hhi+7950027 мая 2024Огромное спасибо Юрию за замечательную экскурсию на Валаам. Всё понравилось, обязательно приедем ещё.
- ААлександра21 мая 2024Поездка очень понравилась. Побывали на острове Валаам, в парке Ладожские шхеры, высадились на острове Хонкасало (Крыша Ладоги). Наш капитан показал нам нерп, которые грелись на солнышке. От души рекомендую.
- ВВладимир15 мая 2024Понравились Ладожские Шхеры, очень красивая природа! Валаам немного разочаровал - кафе на 3-, с туалетами проблема, какой то особой атмосферы не почувствовал.
- ЮЮрий26 августа 2023Отличный динамичный катер. Все по плану. Красивейшие места.
- ГГалина16 августа 2023Отличная организация, все по времени, администратор был на связи. Замечательный Кирилл ответил на все вопросы по пути следования на остров.
- ЕЕвгения13 августа 2023Ездили на экскурсию,капитан был Геннадий,катер Неожиданный,нам все понравилось,повезло с погодой,озеро было спокойное,по пути капитан рассказывал обо всем,высаживались на острове Хонкасало. Вообщем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Podborka-test»
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