Podborka-test – экскурсии в Сортавале

Найдено 4 экскурсии в категории «Podborka-test» в Сортавале, цены от 4 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
286 отзывов
Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер
Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало
Начало: Ленина, 18
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
108 отзывов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600 за человека
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
🚶 Пешая
🚤 На катере
Групповая
6 часов
3 отзыва
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
123 отзыва
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Начало: Набережная Ладожской флотилии, д. 2
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Podborka-test»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
  2. На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
  3. О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
  4. Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - прогулка на катере
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Самое главное
  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Podborka-test" можно забронировать 4 экскурсии от 4 550 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 520 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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