Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Сортавале, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Горный парк Рускеала и деревня викингов
На автобусе
129 отзывов
8 часов
Групповая
Лучший выбор
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 10:20
Завтра в 10:20
от 2 100 за человека
Ладожские шхеры + Валаам на комфортном катере
На катере
6 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Ладожские шхеры + Валаам на комфортном катере
Начало: Г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии, 5
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за человека
Прогулка на катере в Ладожские шхеры
На катере
3 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на катере в Ладожские шхеры
Начало: Г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии, 5
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
2 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 июля 2024
    Ладожские шхеры + Валаам на комфортном катере
    Очень красивая природа и озеро. На Валаам нет карты с указанием объектов. Если принимаете туристов, то локации должны быть понятны, особенно для тех, кто прогуливаясь самостоятельно.
  • А
    Алёна
    25 июля 2024
    Ладожские шхеры + Валаам на комфортном катере
    Очень понравилась экскурсия. Особенно хочу выделить нашего капитана Александра! Больше эмоции получили при общении с ним, рассказал много интересного! Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    25 июля 2024
    Прогулка на катере в Ладожские шхеры
    Путешествовали на катере по Ладожским шхерам с замечательным Василием! Очень интересная экскурсия, которую ведёт человек, местный житель, искренне любящий свой город и знающий места и легенды. Большое спасибо за поездку!
  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    Ладожские шхеры + Валаам на комфортном катере
    Отличная поездка, была прекрасная погода, капитан катера Алексей очень клиентоориентированный и внимательный 🙂 катер комфортный, природа Карелии непередаваемо красива! Обязательно
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    берите эту экскурсию, не пожалеете. На Валааме лучше заранее забронировать электрокар, тогда вы успеете с гидом прокатиться по основным локациям острова. Обязательно дойдите до Никольского скита, там загляните в новую часовню и выпейте чаю на травах на террасе 💜 Надевайте удобную обувь, будете заезжать на остров с незапоминаемым финским названием и поднимитесь на верх, шикарные виды с высшей точки - это волшебно 🫶

  • В
    Виктория
    4 июля 2024
    Прогулка на катере в Ладожские шхеры
    Замечательная прогулка на катере по Ладожским шхерам! Организовано всё прекрасно, катер новый, быстрый, чистый; катались мы в составе группы из
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    7 человек, очень комфортно. Была остановка на острове, красота невероятная. Даже несмотря на дождь, остались только положительные впечатления! Очень рекомендую) спасибо организаторам за такой прекрасный отдых) капитану Александру отдельная благодарность

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горный парк Рускеала и деревня викингов
  2. Ладожские шхеры + Валаам на комфортном катере
  3. Прогулка на катере в Ладожские шхеры
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Гора Хийденвуори
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в августе 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2 100 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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