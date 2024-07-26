8 часов
Групповая
Лучший выборГорный парк Рускеала и деревня викингов
Начало: Ж/д вокзал г. Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 10:20
Завтра в 10:20
от 2 100₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Ладожские шхеры + Валаам на комфортном катере
Начало: Г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии, 5
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на катере в Ладожские шхеры
Начало: Г. Сортавала, наб. Ладожской флотилии, 5
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
2 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 июля 2024Очень красивая природа и озеро. На Валаам нет карты с указанием объектов. Если принимаете туристов, то локации должны быть понятны, особенно для тех, кто прогуливаясь самостоятельно.
- ААлёна25 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Особенно хочу выделить нашего капитана Александра! Больше эмоции получили при общении с ним, рассказал много интересного! Рекомендую.
- ЕЕкатерина25 июля 2024Путешествовали на катере по Ладожским шхерам с замечательным Василием! Очень интересная экскурсия, которую ведёт человек, местный житель, искренне любящий свой город и знающий места и легенды. Большое спасибо за поездку!
- ООльга24 июля 2024Отличная поездка, была прекрасная погода, капитан катера Алексей очень клиентоориентированный и внимательный 🙂 катер комфортный, природа Карелии непередаваемо красива! Обязательно
- ВВиктория4 июля 2024Замечательная прогулка на катере по Ладожским шхерам! Организовано всё прекрасно, катер новый, быстрый, чистый; катались мы в составе группы из
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