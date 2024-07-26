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берите эту экскурсию, не пожалеете. На Валааме лучше заранее забронировать электрокар, тогда вы успеете с гидом прокатиться по основным локациям острова. Обязательно дойдите до Никольского скита, там загляните в новую часовню и выпейте чаю на травах на террасе 💜 Надевайте удобную обувь, будете заезжать на остров с незапоминаемым финским названием и поднимитесь на верх, шикарные виды с высшей точки - это волшебно 🫶